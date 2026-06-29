Priča hrvatskih navijača i američkih mladenaca obišla je svijet, a sada ih čeka bračno putovanje u Hrvatsku

U Philadelphiji, gradu u kojem je hrvatska nogometna reprezentacija igrala protiv Gane, svoje sudbonosno da rekli su si mladenci Ashton i Zach Smith, a po izlasku iz gradske vijećnice dočekalo ih je neočekivano i nezaboravno iznenađenje – stotine hrvatskih navijača koji su se okupili uoči utakmice. Spontano slavlje, pjesma, fotografiranje i zajednička proslava na gradskom trgu mladencima su uljepšali njihov poseban dan te stvorili trenutke koje, kako su i sami istaknuli, nikada neće zaboraviti. Riječ je o trenutku u Philadelphiji kojeg je zabilježio Edi Džindo, novinar Večernjeg lista.

Hit iz Philadelphije: Mladenci izašli iz vijećnice, a dočekala ih pjesma hrvatskih navijača Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Potaknuta ovom jedinstvenom pričom te inicijativom Kluba navijača Croatian Fans Embbasy We Croats (Mi Hrvati) i gospodina Igora Čavlovića, Hrvatska turistička zajednica odlučila je Ashton i Zacha pozvati na bračno putovanje u Hrvatsku, a par je ovaj poziv s oduševljenjem prihvatio. Detalji njihova dolaska bit će poznati uskoro, kao i program boravka u hrvatskim destinacijama, javlja HTZ.

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