Grad kasni s plaćanjem: Na pješačkom mostu šetat ćemo ipak dogodine

Novom pješačkom i biciklističkom stazom ili pak autobusom od ZET-ova tramvajskog okretišta preko Save do Kajzerice. Tako su Zagrepčani trebali do kraja ove godine prolaziti preko zasad djelomično ušminkanog Savskog pješačkog mosta koji je još u rekonstrukciji. Pisali smo u rujnu da će se dio mosta iznad rijeke pustiti u promet tri ili četiri mjeseca prije roka za završetak radova, koji je krajem ožujka 2022. Međutim, kako se vlast u Zagrebu promijenila, kažu nam u Spegri, građevinskoj tvrtki koja vodi projekt obnove mosta, Grad kasni s plaćanjem pa se zato taj gornji dio ipak neće otvoriti do kraja godine.