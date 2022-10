Bivši zastupnik desnice bacio bombu na policajce koji su ga došli uhititi

Bivši brazilski zastupnik, politički saveznik predsjednika na odlasku Jaira Bolsonara, krajnjeg desničara, bacio je ručnu bombu na policajce koji su ga došli uhititi i ranio barem dvojicu njih, priopćile su vlasti u nedjelju.

Bivšem zastupniku Robertu Jeffersonu Vrhovni sud je izrekao zatvorsku kaznu zbog kršenja uvjeta kućnog pritvora koji mu je određen zbog vrijeđanja predsjednice najvišeg suda na društvenim mrežama.

U trenutku uhićenja u gradu Levy Gasparianu (država Rio de Janeiro, na jugoistoku) Jefferson je "reagirao" bacivši ručnu bombu na dvojicu policajaca koje su "ranile krhotine", priopćila je savezna policija.

Foto: ADRIANO MACHADO/REUTERS Brazilian former Deputy Roberto Jefferson attends a pro-gun rally in Brasilia, Brazil July 9, 2020. REUTERS/Adriano Machado Photo: ADRIANO MACHADO/REUTERS

Dvojici redarstvenika pružena je liječnička pomoć i dobro su, dodaje policija koja je poslala veći broj ljudi na mjesto događaja.

Jair Bolsonaro se distancirao od bivšeg parlamentarca na Twitteru, gdje je kritizirao napad na policiju i izrazio solidarnost s ranjenim policajcima.

Brazilski predsjednik je prethodno osudio "vojnu akciju" Roberta Jeffersona koji satima nije htio izaći iz svoje kuće i na video snimci potvrdio da je upotrijebio oružje, ali očito bez namjere da rani policajce.

Foto: PILAR OLIVARES/REUTERS The federal police vehicle damaged after Brazilian politician Roberto Jefferson fired at police while resisting arrest ordered by the country's Supreme Court, arrives at the police headquarters in Rio de Janeiro, Brazil, October 23, 2022. REUTERS/Pilar Olivares Photo: PILAR OLIVARES/REUTERS

Bolsonaro je ipak kritizirao sudske istrage protiv bivšeg zastupnika koje se, po njegovu mišljenju, vode "bez ikakve ustavne osnove i bez sudskog postupka". Uz to je poslao ministra pravosuđa na mjesto događaja.

Sudac Vrhovnog suda Alexandre de Moraes naredio je Jeffersonov povratak u zatvor zbog nepoštovanja uvjeta kućnog pritvora.

Roberto Jefferson je nedavno nazvao predsjednicu Vrhovnog suda Carmen Luciju "vješticom" i "kujom".

Foto: RICARDO MORAES/REUTERS Police officers keep watch as supporters of Brazilian politician Roberto Jefferson, who fired at police while resisting arrest ordered by the country's Supreme Court, demonstrate close to his house in Comendador Levy Gasparian, Rio de Janeiro state, Brazil, October 23, 2022. REUTERS/Ricardo Moraes Photo: RICARDO MORAES/REUTERS

Izgred se događa tjedan dana prije drugog kruga predsjedničkih izbora u kojemu će se Jair Bolsonaro sučeliti s bivšim predsjednikom, ljevičarom Luizom Inaciom Lulom da Silvom (2003.-2010.) kojemu ankete daju prednost.

"Vrijeđanje Carmen Lucije ne može prihvatiti nitko tko poštuje demokraciju. Stvoren je oblik nasilja u društvu. Stroj koji uništava demokratske vrijednosti. To rađa ponašanje kakvo smo danas vidjeli", napisao je Lula na Twitteru, izrazivši solidarnost s ranjenim redarstvenicima.