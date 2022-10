Njemački milijunaš Rainer Schaller s obitelji bio u avionu koji je pao u Kostariki

Njemački poduzetnik i milijunaš Rainer Schaller i njegova obitelj bili su u zrakoplovu koji se srušio u Karipsko more blizu Kostarike, priopćila je vlada u nedjelju.

Izvor u kostarikanskom ministarstvu javne sigurnosti potvrdio je za AFP da su "Schaller (53)" i pet osoba na popisu putnika zrakoplova.

Rainer Schaller je osnivač i predsjednik njemačke tvrtke RSG-Group koja upravlja teretanama McFit. Njemački dnevnik Bild piše da je putovao sa životnom partnericom, s njihovih dvoje djece i s još jednim muškarcem.

Foto: MINISTRY OF SECURITY/REUTERS Personal belongings are shown at Limon airport after Costa Rican authorities said they found wreckage of a plane about 17 miles (28 km) from this airport, Costa Rica October 22, 2022.

Među putnicima zrakoplova su i "Schikorsky, 44-godišnjakinja, Kurreck, 40-godišnjak i dvoje malodobnika" njemačkih državljana te 66-godišnji pilot, Švicarac, navodi se u službenom izvješću.

Tijela odrasle osobe i malodobnika koji još nisu identificirani, pronađena su u subotu u moru.

Pronađeni su i neki predmeti, među njima putne torbe te dio trupa zrakoplova. Prevezeni su u Limon, u istoimenoj pokrajini.

Iz te luke, oko 160 km udaljene od glavnog grada San Josea, isplovila su u nedjelju ujutro dva broda obalne straže kako bi nastavila potragu.

Zrakoplov na privatnom letu poletio je iz Meksika i izgubio vezu s kontrolnim tornjem u Kostariki oko 18.00 sati u petak blizu Limona, kamo je trebao sletjeti.

Foto: MINISTRY OF SECURITY/REUTERS Remains of a plane and personal belongings are shown at Limon airport after Costa Rican authorities said they found wreckage about 17 miles (28 km) from this airport, Costa Rica October 22, 2022.

Lanac niskotarifnih teretana McFit koji je osnovao Schaller, najveći je u Europi (165 dvorana u Njemačkoj i više od 250 u ostatku Europe).

Ime Rainera Schallera se spominjalo u vijestima o nesreći na festivalu elektroničke glazbe Love Paradeu 2010. u kojoj je poginula 21 osoba a 500 je ozlijeđeno u stampedu u betonskom cestovnom tunelu, gdje se održavao događaj.

Rainer Schaller je preuzeo "moralnu odgovornost" za nesreću.

