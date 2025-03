Bivši šef NATO-a otkriva Putinovu sljedeću metu: Gdje će Rusija "silovati i masakrirati"

Jedan od bivših čelnika NATO-a otkrio je moguću stvarnost s kojom će se Britanija suočiti ako ne pošalje oružje Ukrajini i saveznicima u baltičkim državama. Bivši zamjenik vrhovnog zapovjednika NATO-a u Europi, Sir Richard Shirreff, rekao je da je američki predsjednik Donald Trump nanio "smrtonosni udarac" NATO-u zbog svojih izjava o savezu i djelovanja vezanog uz rat u Ukrajini, prenosi Mirror. Neki od predsjednikovih kritičara kritizirali su pritisak koji je Trump izvršio na Ukrajinu koji uključuje zabranu dijeljenja obavještajnih podataka i obustavu opskrbe vojne pomoći iz SAD-a. Ako bi SAD povukao podršku NATO-u, preostale zemlje, među kojima je i Britanija, ostale bi bez američke pomoći. SAD je prije plaćao oko 22 posto godišnjeg proračuna NATO-a, što iznosi oko 3,2 milijarde funti. Sada plaća nešto manje od 16 posto. No, SAD također troši više na svoju obranu nego ostatak svijeta zajedno, što ga čini jednom od najmoćnijih vojski na svijetu. Sir Richard rekao je da bi Trumpom posredovani mirovni sporazum koji potencijalno dovodi do kapitulacije Ukrajine mogao ojačati Putina da se ponovno naoruža i obnovi. "On nikada neće odustati od svog cilja da preuzme cijelu Ukrajinu", rekao je za The Sun. Putin je u svom eseju iz 2021. godine o Ukrajini i Rusiji iznio niz sumnjivih tvrdnji, uključujući onu da Ukrajinci i Rusi čine "jedan narod".

Sir Richard je upozorio da će nakon preuzimanja Ukrajine Putin pokušati postaviti marionetske režime u Gruziji, Moldaviji i Rumunjskoj, prije nego okrene pogled na Baltik. To će, rekao je Sir Richard, dovesti do izravnog rata između europskih zemalja, uključujući i Veliku Britaniju, i Kremlja. Napad će slijediti prethodne obrasce ruske vojske. Sir Richard je naveo razaranje ukrajinskog grada Mariupolja. "Izgleda kao deportacija djece, silovanje žena i masakr civila", rekao je Sir Richard. "To je ono što se događa kada Rusija napadne. Prvo će biti projektili, a potom će krenuti sve ostalo." Veći dio Mariupolja je srušen, dok Rusija prisilno deportira ukrajinsku djecu na svoja vlastita područja. Zabilježeni su incidenti seksualnog nasilja koje su počinili ruski vojnici, dok se u tom gradu potencijalno dogodilo stotine ratnih zločina. U Buchi su civili pronađeni s rukama vezanim iza leđa i prostrjelnim ranama na glavi. Rusija je, bez dokaza, tvrdila da je Buča lažna operacija. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nazvao je to "genocidom", a bivši zapovjednik vojske SAD-a u Europi, Ben Hodges, dodao je da bi rat protiv NATO-a mogao značiti da Rusija cilja ključnu transportnu infrastrukturu, što znači da bi "zračne luke i luke" mogle biti na udaru. Pozvao je europske zemlje da ojačaju svoju obranu. Sir Richard je također rekao da Europa mora nastaviti naoružavati Ukrajinu, dok je dodao da bi one zemlje koje ostanu u NATO-u trebale razmotriti obveznu vojnu službu. "Ako Europa bude podijeljena, i ako Europa ne poduzme potrebne korake, zaista se bojim za našu budućnost", upozorio je.