Srbija od izraelske tvrtke kupila sustave u vrijednosti 1,635 milijardi dolara?

Izraelska tvrtka za razvoj i prodaju naoružanja Elbit Systems Ltd. Objavila je prošlog tjedna kako je dobila ugovor vrijedan 1,635 milijardi dolara za isporuku niza obrambenih rješenja jednoj europskoj zemlji. Očekuje se da će provedba ugovora trajati pet godina. Ugovor uključuje dvije skupine tehnološki naprednih rješenja jedne od najvećih izraelskih tvrtki u ovom sektoru. Ta se rješenja temelje na najsuvremenijim tehnologijama i portfelju tvrtke te uključuju, između ostalog, ugrađenu tehnologiju umjetne inteligencije. Ne navodi se o kojoj se zemlji radi, kako je to uobičajeno kod ove tvrtke, no srbijanski portal Tangosix tvrdi kako se radi o – Srbiji. Oni svoju tvrdnju opravdavaju na način da je izraelska tvrtka ovako neodređeno priopćenje izdala i prošlog studenog, što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tada indirektno identificirao kao srpsku narudžbu raketnog sustava PULS, Precise and Universal Launching System, i dronova Hermes 900 koje proizvodi ova tvrtka koja je obavijest o prodaju neidentificiranoj europskoj zemlji objavila samo dan ranije. Ta je informacija kasnije potvrđivana od specijaliziranih vojnih medija kao i utjecajnog izraelskog lista Haaretz. Prema zaključcima srbijanskog portala i sada se dogodilo nešto slično ali s malo većim vremenskim odmakom.

– Imamo dobru, ozbiljnu vojsku koja još puno toga mora napraviti i napredovati. Danas smo donijeli odluku da krenemo prema konceptu formiranja platforme digitalne vojske. To znači integraciju. Uskoro ćemo imati velike i snažne bespilotne letjelice koje će imati široko vidno polje, vidno polje velikog dometa, i sukladno tome, sve što zrakoplov vidi, sve što vide ljudi na zemlji, vidi se i u zapovjednim sobama. I više ne gubite vrijeme na procjenu situacije, izvješća, depeše i tako dalje – rekao je Vučić dodajući da će trebati četiri do pet godina da se to primijeni u praksi. U Elbitovu priopćenju navodi se kako je sklopljen ugovor o nabavi oružja slične karakteristike. Prva skupina uključuje precizne topničko-raketne sustave dugog dometa i širok spektar bespilotnih izviđačkih i borbenih zračnih sustava, od operativnih do taktičkih dometa, uključujući dronove upravljane od operatera. Druga skupina uključuje, između ostalog, visoko sofisticirane ISTAR mogućnosti, gdje ta kratica znači Intelligence, Surveillance, Target Acquisition, and Reconnaissance, obavještajstvo, nadzor, pronalaženje mete i izviđanje, uključujući SIGINT, COMINT i sustave elektroničkog ratovanja.

Također će biti isporučeni osposobljeni sustavi za prikupljanje i obradu obavještajnih podataka, zajedno s naprednim elektrooptičkim i noćnim sustavima, nadogradnjom borbenih vozila i zaštitnim sustavima. Osim toga, Elbit Systems će isporučiti sveobuhvatnu vojnu digitalizaciju i mrežno borbeno rješenje, temeljeno na posljednjoj generaciji softvera i najsuvremenijoj hardverskoj komunikacijskoj opremi. To uključuje obavještajna rješenja iz C4ISR paketa aplikacija za zapovijedanje i kontrolu. Ovo integrirano rješenje pokriva sve operativne razine, od strateškog vojnog stožera do taktičke razine, do posljednjeg borbenog vozila. Portal citira i obraćanje generala Milana Mojsilovića, načelnika generalštaba Vojske Srbije zapovjednicima gdje je govorio o viziji razvoja Oružanih snaga Srbije, gdje je ocijenio je da će provedba projekta "Digitalna vojska" taktičkim postrojbama omogućiti pristup najnaprednijim digitalnim alatima, što će povećati situacijsku svjesnost, značajno skratiti proces donošenja odluka i vrijeme djelovanja, te, uz opremanje modernim naoružanjem i vojnom opremom, učiniti Oružane snage Srbije operativnijima i ubojitijima.

Kao dodatni dokaz da je upravo Srbija napravila ovu skupu kupnju portal citira riječi Bezhalela Machlisa, direktora Elbit Systemsa koji kaže kako ovaj ugovor također uključuje industrijsku suradnju s ciljem jačanja nacionalnih industrijskih kapaciteta kupca u navedenim područjima, a to je politika bez koje Srbija ne ulazi u ovakve aranžmane. Istu informaciju su tokom ove nedjelje počeli donositi i izraelski mediji. Najkonkretniji je Calcalistech koji objavljuje kako je tvrtka odbila dati potvrdu informacije o kojem se kupcu radi na zahtjev samog kupca. Sigurnosni izvor rekao je za Calcalist da srpsko Ministarstvo obrane ovom nabavom namjerava značajno poboljšati svoje operativne sposobnosti, posebno s obzirom na rat između Rusije i Ukrajine, koji je sada u četvrtoj godini. Elbit Systems odbio je dalje komentirati izvješće. Ako su ove pretpostavke doista točne, onda to znači da bi se Srbija mogla postupno odricati velikog broja ruskih obrambenih sustava na korist onih zapadne proizvodnje.