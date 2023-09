Jens Nowotny od Dinama na ruke dobio gotovo milijun eura: 'Zoran mi je rekao da je to normalno'

- Igrao sam u Dinamu od kolovoza 2006. do prosinca 2006. U listopadu te godine ozlijedio sam koljeno i više nisam mogao igrati. Za Božić 2006. otišao sam kod liječnika u Njemačku, koji mi je rekao da će mi prije ili kasnije otići prednji križni ligamenti. Nakon toga sam odlučio završiti karijeru. Ugovor je raskinut u siječnju 2007., a Dinamo mi je do tada platio sve što je bilo ugovoreno.

Nisam primao od Dinama ništa u gotovini – izjavio je to u utorak na osječkom sudu bivši nogometaš Jens Nowotny, nekadašnji njemački reprezentativac, koji je svjedočio u nastavku suđenja braći Mamić i ostalima za izvlačenje najmanje 144 milijuna kuna iz Dinama. Na maksimirski stadion Jens Nowotny stigao je kao brončani sa svjetskog prvenstva u rodnoj mu Njemačkoj. Bila je to senzacija, no uslijedila je ozljeda koja mu je naprasno okončala karijeru s netom napunjene 33 godine.

Za šest mjeseci boravka u Dinamu, Jens Nowotny je dobio ukupno milijun eura, uglavnom na ruke. - Moj savjetnik je oko mog dolaska u Dinamo pričao i sve dogovorio sa Zdravkom i Zoranom Mamićem. Ja nisam s njima razgovarao o ugovornim stavkama, već o Dinamu i općenito o Hrvatskoj. Ne sjećam se na koji smo se iznos dogovorili. Morao bih pogledati ugovore, koji se u Njemačkoj moraju čuvati deset godina zbog poreza. Način plaćanje nije bio utvrđen. Dio sam dobijao putem doznake, a dio u gotovini, pa sam to onda uplaćivao na svoj račun – ispričao je Nowotny.

Nije se mogao sjetiti kolika mu je bila mjesečna plaća, no podsjetili su ga kako je u istrazi rekao da je primao više od 100.000 eura mjesečno. - Moguće je da je tako bilo, ali danas se ne mogu sjetiti – rekao je na sudu. Na upit tužitelja Tonćija Petkovića tko mu je predavao novac u gotovini, odgovorio je: "Zoran". - Ne sjećam se o kojim se iznosima radilo. Možda bih to mogao pogledati na računima banke, ali nisam siguran da ona i dalje radi – izjavio je. U istrazi je, pak, ispričao da je 100.000 eura mjesečno dobijao u gotovini, a 2000 do 3000 na doznake. - Ne mogu se sjetiti, ali vjerojatno je tako kako ste pročitali – komentirao je.

Novac u gotovini dobivao je jednom mjesečno. - Predavao mi ga je svaki put Zoran, a ukupno pet-šest puta. Tako je bilo – rekao je Nowotny. Ne zna zašto mu je plaća isplaćivana u gotovini. - Kada sam ga pitao, Zoran mi je rekao da je to normalno – kazao je svjedok.

Na upit odvjetnika Filipa Glavaša, koji zastupa Zdravka Mamića, objasnio je kako je zaključio dva ugovora s Dinamom. - Bila pressica gdje sam zbog javnosti potpisao jedan ugovor – rekao je. - Jesu li ti ugovori bili isti ili su se u nečemu razlikovali? - upitao je Glavaš. - U hrvatskoj verziji je bila stavka da se svi prijašnji ugovori poništavaju, ali ne znam jesu li ti ugovori bili sadržajno različiti – odgovorio je svjedok, te dodao kako je vjerovao da su to sadržajno dva ista ugovora.

- Jeste li na račun u banci uplaćivali i neka druga sredstva, osim ovoga što ste rekli da ste dobivali od Dinama? - nastavio je Glavaš. - Na taj su račun uplaćivana samo sredstva koja su bila od Dinama, odnosno od Zorana – izjavio je Nowotny. Nije se mogao sjetiti uplate od 400.000 eura, a koja se vidi u pregledu njegovog računa od 11. siječnja 2007.. - Možda je to neka odšteta za raskid ugovora koju je moj savjetnik dogovorio sa Zdravkom i Zoranom – kazao je. Naveo je i kako je Dinamo trebao platiti porez na iznose od 100.000 eura koje je dobivao. Da nije bilo sporazumnog raskida ugovora, Dinamo bi mu morao, čulo se, isplatiti još tri milijuna eura neto.

Zadovoljna je ovim svjeodčenjem bila Mamićeva obrana.

- Svjedok Jens Nowotny je u današnjem svom iskazu potvrdio kako je na ime obveza koje su proizlazile iz njegovog ugovora s NK Dinamo primio ukupno milijun eura u gotovini.

To je izuzetno bitno iz razloga što obrana Zdravka Mamića od samog početka ovog postupka tvrdi da su sva sredstva koja su podignuta s računa Dinama u Austriji korištena isključivo za podmirenje obveza Kluba, kao što je to bio slučaj i sa igračem Nowotnyem – komentirao je odvjetnik Glavaš. Podsjetimo, optužnicom se Zdravka Mamića tereti da je s Dinamova računa u Klagenfurtu podigao 2,2 milijuna eura i trošio za osobne potrebe.

- Upravo su sredstva s tog računa omogućila zaključenje Sporazumnog raskida s igračem Nowotnyem čime je Dinamo, anagažmanom Zdravka Mamića oslobođen plaćanja daljnjih obveza po ugovoru koje su prema iskazu Nowotnya iznosile približno 3 milijuna eura – zaključio je Glavaš.

