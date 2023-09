Dinamova skupština, pokušaj drugi. Danas od 18 sati, u Maksimirskoj 128, Dinamo bi nakon šest mjeseci opet mogao postati klub koji ima Izvršni i Nadzorni odbor i koji funkcionira na normalan način. Iako, put do toga vrlo je neizvjestan, jer za njega će biti potrebni veliki kompromisi, budući da nijedna od suprostavljenih struja nema dovoljan broj ruku za kvorum, odnosno nema većinu u skupštini.

Iako je prije šest mjeseci, nakon prekinute skupštine u Sheratonu, predsjednik Mirko Barišić najavio demokratizaciju Dinama i usvajanje novog statuta, sada je jasno da je izigrao povjerenje navijača, budući da Statut neće biti uvršten na dnevni red skupštine. Očito ni njemu, kao niti njegovim savjetnicima, još nije legla ideja da u klubu bude sve transparentno, da se končano prekinu mogućnosti malverzacija i kombinacija što bi pružilo daljnje funkcioniranje kluba kao udruge građana. Navijači su definitivno izigrani, ali to ne isključuje mogućnost da Barišićeva struja danas na skupštini bude na istoj strani kao i sedmorica predstavnika navijača koji su se za ulazak u skupštinu izborili tako što su u klub učlanili najviše članova.

Barišićeva struja proteklih je mjeseci bila na sastancima i sa nekim ljudima iz Mamićeve struje, takozvanim "zorićevcima", no pakt o suradnji navodno je zapeo na "podjeli plijena", odnosno nedovoljnom broju mjesta u izvršnim strukturama kluba. Jer, "zorićevci" bi željeli dobro naplatiti činjenicu što Barišić samostalno nema većinu, a s druge strane, aktualni predsjednik Dinama mora zadovoljiti i želje ljudi koji su mu čuvali leđa posljednjih mjeseci. Kako god, dođe li na današnjoj skupštini do pakta Barišićeve struje i nekih zorićevaca, bit će to jasan pokazatelj povratka značajnog utjecaja Zdravka Mamića u maksimirski klub.

A tako bi nastali i problemi u vezi s gradnjom novog stadiona, budući da ni gradska ni državna vlast ne gledaju sa simpatijama na to da se opet uspostavi Mamićev utjecaj. Konkretno, to bi značilo da akcija stadion staje, što bi imalo užasne posljedice na budućnost kluba. Jer, bez novog stadiona nema ni svijetle budućnosti za Dinamo.

Druga je Barišićeva opcija to da prihvati ruku suradnje s navijačima. Ali ni njihovi uvjeti nisu mali – žele dva od tri člana Nadzornog odbora, odnosno četiri od 13 članova Izvršnog odbora. Barišić na te želje navijača baš i ne gleda sa simpatijama, no procijeni li da su mu oni jedina šansa za preživljavanje, pristat će na njih.

Najgori scenarij za Dinamo bio bi da današnja skupština nema kvorum. Naime, skupština trenutačno broji 64 člana (plus osam članova povjerenika koji će biti verificirani na početku), a za kvorum na sjednici mora biti njih 41. Točnije, polovina ukupnog broja članova kojih je donedavno bilo 80, ali broj se znatno smanjio što zbog smrti, što zbog ostavki nekih skupštinara. Jasno je da ni Barišićeva niti Zorićeva struja ne može sama do kvoruma, pa ćemo već na početku skupštine vidjeti tko je s kime sklopio pakt i u kojem će se smjeru dijeliti karte, odnosno mjesta u Izvršnom i Nadzornom odboru.

Nadamo se samo da će, za razliku od ožujske skupštine, ovaj put sve biti na civiliziranom nivou kakav dolikuje velikanu poput Dinama. I nadamo se da će svi skupštinari ovaj put klupski interes staviti ispred svog osobnog. Dinamo je "bara" puna novca i krokodila koji žele vlast i raspodjelu tog novca, ali i skupštinari moraju shvatiti da je Dinamo stigao do ruba u kojem svaki krivi korak znači i guranje kluba u ponor.

