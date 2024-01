Bivši načelnik Općine Čeminac optužen zbog zlouporabe položaja, primanja mita i niza drugih kaznenih djela

Tužiteljstvo je, ne navodeći identitete, izvijestilo da Zlatka Pinjuha i suokrivljenike tereti za zlouporabu položaja i ovlasti, poticanje te pomaganje u zlouporabi položaja i ovlasti, nezakonitog pogodovanja, poticanja na nezakonito pogodovanje, trgovanje utjecajem, poticanje na trgovanje utjecajem, primanje i davanje mita te sprječavanje dokazivanja.

Optužnicom se Zlatku Pinjuhu stavlja na teret da je kao načelnik baranjske općine Čeminac u više navrata tražio od općinske službenice da potpiše izjavu s neistinitim navodima u vezi pretraga općinskih prostorija.

Pinjuh je, precizira Uskok , tražio od službenice da kao svjedokinja lažno iskazuje u njegovu korist u kaznenom postupku koji se pred osječkim Županijskim sudom vodi protiv njega zbog zlouporabe položaja i ovlasti. Uskok dodaje da je službenica odbila potpisati izjavu s lažnim navodima, nakon čega je joj je Pinjuh rekao da će dobiti otkaz ako ne bude svjedočila njemu u prilog. Pinjuha se tereti i da je kao načelnik Čeminca zatražio od zaposlenika općine da u istom kaznenom postupku na sjednici optužnog vijeća lažno izjavi da on i još jedna osoba nisu bili istodobno tijekom pretrage općinskih prostorija ili će u protivnom izgubiti posao u općini.

Osim toga se Pinjuh tereti da je u cilju da sebi i osobama koje su povezane s njim pribavi znatnu materijalnu korist, poduzimao radnje radi ishođenja nepripadnih materijalnih pogodnosti sebi, svom sinu Marku, ujedno zaposleniku općine, kao i nećaku svoje nevjenčane supruge Mirte Dorić, a koji je također zaposlenik općine. Uslijed takvog Pinjuhovog postupanja za čeminečku općinu je nastupila šteta u ukupnom iznosu od 160.531 eura, ističe Uskok.

Pinjuh se također tereti da je, iako mu je upravna inspekcija naložila da radi naplate komunalne naknade osigura provedbu ovrhe, umjesto da se rješenja o komunalnoj naknadi dostavljaju Fini na izravnu naplatu, stručnoj službi općine naložio da sačini najmanje 96 takvih rješenja za osobe koje je on odredio.

Štoviše, Pinjuh je zabranio da se žalbe koje je 17 osoba podnijelo na izdana rješenja dostave drugostupanjskom tijelu te je naložio da se na predmetna rješenja stavi klauzula izvršnosti. Nakon toga je Pinjuh u ime općine kao ovrhovoditelja potpisao i Fini dostavio niz zahtjeva za izravnu naplatu, uslijed čega je više osoba oštećeno za najmanje 271.026 eura.

Nadalje se Pinjuh tereti da je dogovorio sa svojim sinovima Markom i Ivanom da podnose općini zahtjeve za refundacijom sredstava koje će on odobriti i naložiti njihovo plaćanje. To su dogovorili, ističe Uskok, kako bi se okoristili na štetu općine neosnovanim isplatama refundacije troškova za izgradnju pristupne ceste, električne mreže i javne rasvjete do njihove obiteljske kuće. Nakon što su sinovi podnijeli općini te zahtjeve, sada već bivši načelnik Čeminca je donio potrebne odluke na temelju kojih su traženi iznosi isplaćeni njegovim sinovima, a čime su se sva trojica na štetu općine okoristila za 35.496 eura.

Uz to, Pinjuha se tereti da je poduzimao radnje radi ishođenja nepripadnih materijalnih pogodnosti sebi, svojim sinovima te Valentini Lovrić, zaručnici sina Mirte Dorić s kojom je u višegodišnjoj vezi. Time je za općinu Čeminac nastupila šteta u iznosu od 39.520 eura, nadodaje Uskok. Jednako tako tereti se i da je knjigovodstvenom obrtu svoje partnerice Mirte Dorić osigurao korištenje programskog rješenja za proračunsko knjigovodstvo kojeg plaća općina te da se neosnovano poveća naknada za obavljanje knjigovodstvenih usluga i plate već ugovorene knjigovodstvene usluge. Na taj način je čeminečka općina oštećena za 47.049 eura.

Uz namještanje knjigovodstvenih poslova u općini, Uskok tereti Zlatka Pinjuha da je bez stvarnog obavljanja poslova zaposlio svoju nevjenčanu suprugu Mirtu Dorić u Dobrovoljnom vatrogasnom društvu. Uskok navodi da je na taj način Dorić stekla nepripadnu korist od 18.571 eura, a DVD kojeg financira općina je oštećeno za 30.512 eura. Pinjuha se tereti i da je od predsjednika Upravnog vijeća vrtića u Čemincu zatražio da postavi Valentinu Lovrić, zaručnicu sina svoje nevjenčane supruge, na mjesto ravnateljice vrtića.

Kao protuuslugu za navedeno, Lovrić je zaposlila Pinjuhovog sina Ivana na radno mjesto zdravstvenog voditelja predškolske djece, protivno mjerodavnom zakonu i statutu ustanove, bez provođenja javnog natječaja, bez odluke Upravnog vijeća i na radno mjesto koje po pravilniku nije niti sistematizirano.

Uskok ističe da je u optužnici predložio da se od okrivljenika oduzme imovinska korist koja je pribavljena počinjenjem kaznenih djela, s time da je u odnosu na Pinjuha i njegove sinove predloženo prošireno oduzimanje imovinske koristi.

Inače, Uskok je u siječnju 2021. pred osječkim Županijskim sudom podigao optužnicu protiv Pinjuha, njegovih sinova te još dvije osobe, zbog zlouporaba u sufinanciranju stambenih kredita Pinjuhovim sinovima, kojima je općina navodno oštećena za više od 231 tisuću kuna.

Podsjetimo, kako je pisao Večernji list 30. ožujka 2023. godine , USKOK je pokucao na vrata Općine Čeminac i bivšeg kontroverznog načelnika Zlatka Pinjuha, kao i njegove nevjenčane supruge Mirte Dorić. Kako su rekli susjedi, policija je tada pretraživala knjigovodstveni servis Mirte Dorić u Kozjačkoj ulici u Osijeku kao i Pinjuhovu kuću u baranjskom Grabovcu te prostorije općine Čeminac.

