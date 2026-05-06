EU istrage vode do liste najtraženijih: 280 privedenih i tisuće otkrivenih računa povezanih s ubojstvima i drogom

Kada je u travnju 2025. osnovan GRIMM, Europol je naveo da je riječ o radnoj skupini čiji je cilj usmjeren na borbu protiv novog kriminalnog trenda prema kojem kriminalci autsorsaju nasilna djela, odnosno njihovo počinjenje prepuštaju vanjskim suradnicima. A ti vanjski suradnici često su mladi i neiskusni počinitelji, koje njihovi "poslodavci" pripremaju ili prisiljavaju na počinjenje niza nasilnih zločina, od zastrašivanja i mučenja do ubojstva. Da se radna skupina, koja bi se bavila rastućim nasiljem među mladima i njihovim čestim korištenjem za počinjenje najtežih djela, treba osnovati, postalo je jasno nakon vala nasilja koji je zahvatio Švedsku, a u kojem su sudjelovali ili maloljetnici ili jako mlade osobe. Taj se trend iz Švedske proširio na više europskih zemalja pa je Europol odlučio osnovati radnu skupinu koja je okupila specijalizirane istražitelje iz Belgije, Danske, Finske, Francuske, Njemačke, Islanda, Nizozemske, Norveške, Španjolske, Švedske i Ujedinjenog Kraljevstva. Cilj radne skupine GRIMM bio je poremetiti proces regrutiranja mladih ljudi za počinjenje nasilnih djela te zaustavljanje širenja naručenih ubojstava.

U godinu dana djelovanja GRIMM-a uhićeno je 280 počinitelja u zemljama koje sudjeluju u GRIMM-u a među tim uhićenjima je bilo i šest visokopozicioniranih osoba. Nadalje, identificirano je 14.000 internet računa koji su korišteni za dogovaranje autsorsanih kaznenih djela te je diljem Europe identificirano 1417 osoba koje su u takvim aktivnostima sudjelovale. Europol je odlučio i da visoko pozicionirane mete koje je razotkrio GRIMM završe na popisu najtraženijih EU bjegunaca, kako bi se došlo do korisnih tragova koji mogu dovesti do njihova uhićenja. Među najtraženijim europskim bjeguncima tako su završili i neki sumnjivci iz GRIMM-ovih aktivnih istraga poput švedskog državljanina kojeg se traži zbog ubojstva te za kojeg se sumnja da je dio kriminalne organizacije unutar koje je bio i regruter maloljetnika koji su korišteni za počinjenje nasilnih kaznenih djela. Na popisu je i još jedan Šveđanin koji se sumnjiči za nekoliko pokušaja ubojstva te Nijemac koji se traži zbog ubojstva, pranja novca, droge, planiranja ubojstva....

Europol upozorava i da nasilje više nije izoliran lokalni čin jer ga se sve više nudi kao uslugu i to uslugu koja je dostupna i rangirana te koja se nudi preko interneta pri čemu se onima koji takvu uslugu traže nudi i regrutiranje počinitelja, koordinacija operacije i počinjenje kaznenog djela u inozemstvu. Kao što je već ranije spomenuto, za ovakav tip "usluga" često se koriste maloljetnici, a da mladi ljudi, maloljetnici pa čak i djeca sve češće postaju počinitelji nasilnih kaznenih djela Europol je upozorio u svom lanjskom godišnjem izvješću koje se bavilo procjenama ugroze od organiziranog kriminala. Među ostalim u tom izvješću se navodi i kako se promijenio DNK organiziranog kriminala, a kao jednu od najvažnijih promjena istaknuli su i to da organizirane kriminalne skupine, ali i terorističke ćelije, sve češće koriste maloljetnike kao počinitelje i najtežih kaznenih djela. Europol upozorava i da su, prema podacima koje su prikupili u raznim istragama, maloljetnici umiješani u 70 posto kriminalnih aktivnosti. Upozoravaju da se maloljetnici sve više i sve jače uključuju u razne vrste kriminala, uključujući, kibernetički kriminal, prevare preko interneta, krađe, kriminal povezan s drogom, krijumčarenje ljudi, nasilje... Ako se netko pita zašto kriminalne grupe sve češće koriste maloljetnike za počinjenje kaznenih djela, odgovor glasi: to je taktika kojom se koriste kriminalne organizacije, a ponekad i terorističke grupe kako bi izbjegle uhićenja i pritvaranja, odnosno sudske presude.

Organizirane kriminalne skupine "zapošljavaju" maloljetnike u dobi između 13 i 17 godina koje koriste na razne načine: za dilanje droge na ulici, kao čuvare skladišta droge, kao izvlačivače droge iz brodskih kontejnera te kao osobe koje služe za prebacivanje droge distributivnim kanalima kriminalnih skupina. Europol posebno upozorava da se sve donedavno, za prebacivanje droge distributivnim kanalima kriminalnih skupina, maloljetnici nisu koristili, no sada u nekim zemljama oni čine 10 posto počinitelja takvih djela. Maloljetnike se regrutira preko društvenih mreža jer se u objavama na društvenim mrežama često veliča dilanje droge. Osim toga maloljetnicima se, prilikom regrutacije u kriminalni svijet, nudi znatan novac koji se kreće u rasponu od nekoliko tisuća pa sve do 20.000 eura koliko se plaća ubojstvo. A ono što je posebno značajno za one koji ih angažiraju je da maloljetnici nemaju kontakt s prvim ešalonom kriminalca, pa u slučaju uhićenja policiji ne mogu reći ništa previše korisno.