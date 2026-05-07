VIDEO/FOTO Veliki preokret? Pogledajte trenutak o kojem bruje Amerikanci: 'Hvala ti, dušo...'

Melania Trump zagrlila je svog supruga Donalda Trumpa, a zatim ga poljubila pred okupljenima u Bijeloj kući. Rijetki javni trenutak naklonosti dogodio se tijekom svečanosti u čast američkim vojnim majkama. Melania je organizirala je događaj uoči Majčina dana kako bi odala počast majkama pripadnika oružanih snaga i njihovim obiteljima. Dok je stajala pokraj supruga za govornicom, Melania je u svom govoru istaknula Trumpovu emotivnu stranu. "Većina poznaje mog muža kao snažnog vrhovnog zapovjednika, ali njegova empatija nadilazi tu ulogu i oblikuje brižnog vođu… koji se stalno sjeća svakog američkog vojnika kao nečijeg djeteta“, rekla je.

Na te riječi Trump se široko nasmiješio i teatralno ispružio ruke, što je izazvalo smijeh publike. Melania ga je pogledala, nasmiješila se i nastavila govor. Nakon što ga je predstavila, par se zagrlio i poljubio, trenutak koji su mnogi odmah označili rijetkim javnim izrazom intimnosti. Trump je potom preuzeo mikrofon riječima: "Hvala ti, dušo. Odličan posao." U svom govoru zahvalio je vojnim majkama, rekavši da „nema ništa važnije“ od njih te da im vjerojatno duguje pobjedu na izborima 2024. godine. "Bez vas, mislim da ne bih bio u ovoj kući", poručio je.

Predsjednik je također pohvalio Melaniju kao "nevjerojatnu mamu" njihovu sinu Barronu kojeg je šaljivo nazvao "malim dečkom koji je prilično visok". Posebno je istaknuo njezin dokumentarac koji je producirao Amazon. Melania je u svom obraćanju bila ozbiljnija. Prisjetila se posjeta zračnoj bazi Dover u ožujku, gdje je dočekala tijela poginulih američkih vojnika u sukobu s Iranom. "Riječi ne mogu utješiti sveobuhvatnu tugu koju proživljavaju članovi obitelji – a posebno majke. Gubitak je golem", rekla je, piše Express.

Događaj je privukao veliku pozornost javnosti upravo zbog toplog trenutka između supružnika Trump, koji javno rijetko pokazuju ovakvu bliskost. Video i fotografije poljupca brzo su se proširile društvenim mrežama.

Jedan autor je na Redditu odmah podijelio članak iz Irish Stara o toplom zagrljaju i poljupcu u Bijeloj kući, a odmah su krenule teorije. Većina komentatora tvrdi da Melania mrzi Trumpa i da je poljubac potpuno lažan i prisiljen.

"To je najbliže što će ikad doći do nje. Ne žive čak ni zajedno… ona i Barron žive odvojeno", napisao je jedan komentator. Drugi pišu da je Trump morao platiti ekstra za taj poljubac. Neki tvrde da je cijeli trenutak lažiran za kamere.