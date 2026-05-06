VIDEO Isplivala suluda teorija o predsjednikovu sinu, Lara Trump presjekla: 'Žao mi je što to moram reći...'

Teorija zavjere prema kojoj je najmlađi sin predsjednika Donalda Trumpa, 18-godišnji Barron Trump, zapravo putnik kroz vrijeme, ponovno je eksplodirala na društvenim mrežama. Sve je pokrenula dječja knjiga američkog pisca Ingersolla Lockwooda iz 1893. godine. U knjizi „Čudesno podzemno putovanje baruna Trumpa“ glavni junak je bogati aristokratski dječak koji živi u 'dvorcu Trump' te ga na fantastično putovanje u Rusiju vodi čovjek po imenu Don. Obiteljski moto u knjizi glasi: "Put do slave prepun je zamki i opasnosti". Ilustracije prikazuju baruna Trumpa raskošno odjevenog i okićenog draguljima kako napušta dvorac Trump i kreće u avanturu u potrazi za ulazom u alternativne dimenzije. Knjiga opisuje dječaka kao osobu koja se dosađuje svojim luksuznim životom, ima "bujnu maštu i vrlo aktivan mozak".

Supruga Erica Trumpa, Lara Trump, bila je prisiljena izravno se pozabaviti teorijom u najnovijoj epizodi svog podcasta „The Right View with Lara Trump“. "Barron Trump nije putnik kroz vrijeme“, rekla je Lara Trump. "Žao mi je što to moram reći, žao mi je, danas sam slomila srca mnogim ljudima", dodala je uz smijeh, nazivajući cijelu teoriju "ludom".

Zatim je nastavila: "Navedite mi jednog putnika kroz vrijeme. Navedite mi bilo koga tko može reći da je to stvarno. Ne postoji, ali ljudi su toliko skrenuli s uma po pitanju Barrona Trumpa kao putnika kroz vrijeme". "Ne znam što da kažem. Mislim da je to ludo. Poznajem Barrona 18 godina. U redu, on nije putnik kroz vrijeme. Vidjela sam ga kako odrasta", zaključila je.

Lockwood je osim dječje knjige napisao i politički roman „Posljednji predsjednik“ (1896.), u kojem se opisuje kaos u New Yorku nakon izbora političkog autsajdera. Roman počinje u studenom, odmah nakon izbora, a istočna strana grada je u nemiru. Policajci viču ulicama dok se „ogromne rulje organiziraju pod vodstvom anarhista i socijalista“ te prijete pljačkom kuća bogatih, piše Daily Mail.