Netko je ubio delfina u Istri

U Bašaniji, mjestu u Istri, pronađen je ubijeni delfin. Kako je istakla Policijska uprava istarska, umaška policija jučer oko 8 sati zaprimila je dojavu kako je na obali mora pronađen leš delfina u raspadnutom stanju. Utvrđeno je, kažu iz policije, da je na tijelu dupina vidljiva ozljeda nalik na prostrjelnu ranu nastalu uporabom vatrenog oružja te je policija o događaju obavijestila nadležno Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije koje je preuzelo daljnju brigu o životinji.

Nad pronađenim lešom dupina u Zavodu za veterinarsku patologiju obavit će se vještačenje ozljeda i utvrđivanje točnog uzroka smrti, a zbog sumnje da je počinjeno kazneno djelo ubijanje i mučenje životinja, policija će protiv nepoznatog počinitelja podnijeti kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu, navodi PU istarska.