PRONAĐEN LEŠ

Netko je ubio delfina u Istri

Veliko jato dupina kod otoka Lavdare
Foto: Dino Stanin/PIXSELL/Ilustracija
Vecernji.hr
06.05.2026.
u 14:39

Zbog sumnje da je počinjeno kazneno djelo ubijanje i mučenje životinja, policija će protiv nepoznatog počinitelja podnijeti kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu, navodi PU istarska

U Bašaniji, mjestu u Istri, pronađen je ubijeni delfin. Kako je istakla Policijska uprava istarska, umaška policija jučer oko 8 sati zaprimila je dojavu kako je na obali mora pronađen leš delfina u raspadnutom stanju. Utvrđeno je, kažu iz policije, da je na tijelu dupina vidljiva ozljeda nalik na prostrjelnu ranu nastalu uporabom vatrenog oružja te je policija o događaju obavijestila nadležno Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije koje je preuzelo daljnju brigu o životinji. 

Nad pronađenim lešom dupina u Zavodu za veterinarsku patologiju obavit će se vještačenje ozljeda i utvrđivanje točnog uzroka smrti, a zbog sumnje da je počinjeno kazneno djelo ubijanje i mučenje životinja, policija će protiv nepoznatog počinitelja podnijeti kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu, navodi PU istarska.
Ključne riječi
delfin Istra policija

Komentara 1

KI
kilkenny
14:49 06.05.2026.

Delfina sigurno nije...

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

