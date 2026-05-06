Hormuški tjesnac se ponovno otvara? Nakon što je dogovoren memorandum o kraju rata, donose se novi protokoli

SAD i Iran dogovorili memorandum o kraju rata

Zaustavljen 'Projekt sloboda'

Otvara se Hurmuški tjesnac

14:14 - Čini se da Iran poduzima prve korake prema ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca za pomorski promet. Račun na platformi X povezan s mornaričkim zapovjedništvom Iranske revolucionarne garde, navodi da će biti osiguran 'siguran i stabilan prolaz' kroz taj plovni put, uz tvrdnju da su 'prijetnje napadača neutralizirane', te da su uvedeni novi protokoli.

We thank captains & shipowners in Persian Gulf & Gulf of Oman for complying with Iran’s Strait of Hormuz regulations & contributing to regional maritime security. With aggressor's threats neutralized & new protocols in place, safe, stable passage through SOH will be ensured. — فرماندهی نیروی دریایی سپاه (@niroo_daryayi) May 6, 2026

Iako se spomenuti 'novi protokol' ne pojašnjavaju, spominjanje da su prijetnje 'neutralizirane' vjerojatno se odnosi na odluku Donalda Trumpa da privremeno obustavi 'Projekt slobode' - američku operaciju koja je trebala osigurati siguran prolaz brodova kroz tjesnac. On je tu odluku, kako je navedeno, obrazložio 'velikim napretkom' prema 'potpunom i konačnom dogovoru' s Iranom.

13: 01 - Nacrt sporazuma o miru, uz ostalo, predviđa da se Iran obveže na privremeni prekid obogaćivanja uranija. S druge strane, SAD bi pristao na ublažavanje sankcija i odmrzavanje milijardi dolara iranske imovine. Također, obje bi strane ukinule ograničenja na plovidbu kroz Hormuški tjesnac, što je ključno za globalnu trgovinu energentima.

Izvješće Axiosa također sugerira da je Trumpova najavljena pauza u "Projektu Sloboda" izravno povezana s napretkom u mirovnim pregovorima s Iranom. Reakcija iranskih državnih novinskih agencija na Trumpovu objavu da odustaje od vojne pratnje brodova u Hormuzu bila je brza. "Trump je popustio pred snažnim upozorenjima Islamske Republike", napisale su agencije Fars i Tasnim.

"Sveobuhvatno primirje" u ratu protiv Irana nužno je, poručio je jutros i Kina. Usred napetosti sa SAD-om, iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi sastao se sa svojim kineskim kolegom Wang Yijem u Pekingu. Na sastanku je Araghchi zahvalio Kini na osudi rata koji su pokrenuli SAD i Izrael, te nazvao Narodnu Republiku "bliskim prijateljem" svoje zemlje. Naglasio je da će suradnja između dviju zemalja postati još bliža u trenutačnoj situaciji.

12:38 - Prema informacijama američkih dužnosnika, Washington i Teheran nalaze se na korak do preliminarnog sporazuma koji bi mogao otvoriti put smirivanju jedne od najopasnijih globalnih kriza. Riječ je o kratkom memorandumu koji bi zaustavio nuklearnu eskalaciju i postavio temelje za daljnje pregovore o iranskom nuklearnom programu.

Axios, pozivajući se na američke dužnosnike i dva izvora upoznata sa situacijom, izvijestio je da Bijela kuća vjeruje kako je blizu postizanja dogovora s Iranom o memorandumu o razumijevanju na jednoj stranici. Cilj tog dokumenta bio bi zaustaviti daljnju nuklearnu eskalaciju i uspostaviti okvir za detaljnije pregovore o iranskom nuklearnom programu.

Prema istom izvješću, Sjedinjene Američke Države očekuju odgovor Teherana o nekoliko ključnih točaka u sljedećih 48 sati. Iako konačan dogovor još nije postignut, izvori ističu kako su dvije strane trenutačno najbliže sporazumu od početka aktualne krize.