'INOVATIVNO'

Dubrovnik ne kažnjava vozače, nego rent-a-car društva!?

Dubrovnik: Gradonačelnik Mato Franković obišao sa suradnicima novouređenu prometnicu za naselje Bosanka
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
VL
Autor
Ivana Jakelić
07.05.2026.
u 07:40

Do sada je ispisano oko 28 milijuna eura kazni, a 16 rent-a-car društava podnijelo je zahtjev za ocjenu zakonitosti odluke Grada Dubrovnika

Kako riješiti prometne gužve pitanje je koje muči mnoge gradove, a Dubrovnik je za taj problem pronašao “inovativno” rješenje. Ondje su odlučili prekršajno kažnjavati direktore i vlasnike rent-a-car društava koji, kako smatra gradonačelnik Mato Franković, krše Odluku o uvjetima ulaza prometovanja i izlaza vozila iz zone prometa u zaštićenoj kulturno-povijesnoj cjelini i kontaktnoj zoni Grada Dubrovnika, koja je donesena 9. svibnja 2024. te dopunjena i izmijenjena u veljači 2026.

Na temelju te odluke izdano je ukupno 17.907 obveznih prekršajnih naloga, pri čemu su pravnim osobama izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 23,6 milijuna eura, a odgovornim osobama kazne u iznosu od 4,6 milijuna eura. No problem je, kako tvrdi 16 rent-a-car društava kojima su te kazne izrečene, što se protivno temeljnim načelima Prekršajnog zakona i Zakona o sigurnosti prometa na cestama, ne kažnjava onaj tko je upravljao vozilom, dakle počinitelj prekršaja, već vlasnik vozila, odnosno rent-a-car društvo te odgovorni direktor.

Zbog svega toga, 16 rent-a-car društava podnijelo je Visokom upravnom sudu zahtjev za ocjenu zakonitosti odluke, uz prijedlog za obustavu njezina izvršenja do donošenja sudske odluke, a u povodu toga održana je i konferencija za medije. Pravno ih zastupa odvjetnik Fran Olujić, koji je pojasnio da je i nakon zahtjeva za ocjenu zakonitosti Visokom upravnom sudu Grad Dubrovnik i dalje nastavio slati nove prekršajne naloge iako Visoki upravni sud još nije odlučio o zahtjevu za ocjenu zakonitosti odluke.

– Gradonačelnik Franković je na sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika kazao kako se ne kažnjava počinitelj, nego automobil, jer počinitelj može biti i u Kopenhagenu. Ta je izjava suluda i u suprotnosti je sa zakonom jer se uvijek kažnjava počinitelj. Po njegovoj logici, ako je u rent-a-caru počinjeno neko kazneno djelo, onda za to djelo ne bi bio kažnjen počinitelj, već rent-a-car društvo ili njegov direktor. To je suprotno propisima i zakonima, a moji klijenti nemaju problema s tim da kažu tko je korisnik vozila koje je uhvaćeno u prekršaju. U tom bi se slučaju kažnjavao onaj tko je prekršaj počinio, a ne direktor rent-a-cara koji s počinjenjem prekršaja nema veze – kaže Olujić.

On smatra i da bi Grad Dubrovnik trebao prestati sa slanjem prekršajnih naloga na temelju odluke, čija se zakonitost osporava. Franković je pak neki dan na sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika problematizirao i to što neki dubrovački odvjetnici zastupaju rent-a-car kuće. 

– Postoje odvjetnički uredi su se specijalizirali kako bi srušili odluku Grada Dubrovnika. Imaju rodbinske odnose na sudovima, za takve ćemo suce u sporovima tražiti izuzeća... – kazao je Franković u izjavi, koju bi netko mogao shvatiti i kao pritisak na pravosuđe.

