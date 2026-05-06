Benčić o napadima na njezinu obitelj: 'Šire beskrupulozne laži o mom mrtvom djedu, pišu da je bio ubojica'

Saborska zastupnica Sandra Benčić oglasila se putem društvenih mreža nakon što su se, kako tvrdi, na pojedinim portalima pojavile optužbe o njezinu pokojnom djedu, koje naziva “beskrupuloznim lažima”. U objavi navodi da se posljednjih dana šire tvrdnje kako je osoba imena Stjepan Benčić 1945. godine počinila ubojstvo i oduzela farmu konja, pri čemu se nju proziva kao njegovu unuku.

Ističe kako, prema njezinim riječima, autori takvih napisa nisu provjerili ni osnovne činjenice. "Nisu me prije objave kontaktirali da provjere barem najbazičnije informacije. Primjerice, da provjere je li se moj djed tako zvao ili radi li se uopće o istoj osobi", poručila je Benčić, naglasivši da se njezin djed nije zvao Stjepan.

Dodaje kako smatra da cilj takvih objava nije utvrđivanje istine, već diskreditacija osobe koja se, kako navodi, više ne može braniti, kao i prenošenje optužbi na članove obitelji iz političkih razloga. U objavi je prozvala i ministra branitelja Tomu Medveda, tvrdeći da nije reagirao na iznesene navode tijekom konferencije za medije na kojoj su, kako kaže, izrečene sporne tvrdnje.

"Cilj je tu lažnu optužbu prenijeti dvije generacije dalje na unuku jer im je to politički oportuno pa makar preko leđa umrlih. Sve to je slušao i odšutio HDZ-ov ministar Medved koji je stajao pokraj Josipa Križa dok je te laži iznosio medijima. Time je blagoslovio širenje najgore vrste lažnih vijesti zbog kojih su moj otac, mama i brat danima uznemireni. Zato tražim: da se ministar Medved jasno distancira od ove bezumne optužbe koja je izrečena na njegovoj konferenciji za medije, da se Josip Križ, koji uporno tvrdi da je navedena osoba moj djed mada se ni u imenu ne poklapaju, također ispriča mojoj obitelji zbog ozbiljne štete koja joj je nanijeta.

Na kraju poručujem stanovitom Nevenu Paveliću, suradniku notornog Miljenka Manjkasa, koji ovo objavljuje na svom portalu Hrvatska danas kao i portalu Narod.hr da su metode koje koriste za uništavanje nečije reputacije, obitelji ili uspomene na preminule bližnje dno hrvatske javne sfere, dezinformacijsko podzemlje nastalo po uzoru na najgore režime u povijesti", piše Benčić.