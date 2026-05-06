Sjekirom u Međimurju ubio majku i očuha, dobio je 50 godina zatvora

Pred Županijskim sudom u Varaždinu 29-godišnji Emanuel Rep iz Pleškovca danas je osuđen na 50 godina zatvora. Zbog teškog ubojstva majke Danijele Janušić dobio je 21 godinu zatvora, zbog teškog ubojstva očuha Dragutina Janušića 20 godina te zbog pokušaja teškog ubojstva polubrata Benjamina Janušića 15 godina, što je pretvoreno u jedinstvenu kaznu od maksimalnih 50 godina zatvora, javlja eMedjimurje.

Presudu Repu izrekao je predsjednik peteročlanog sudskog vijeća Dejan Repić. Naravno, Rep ima mogućnost žalbe na ovu prvostupanjsku i zasad još nepravomoćnu presudu.

Podsjetimo, strava na predjelu Mohokos nopak u Pleškovcu zbila se 6. srpnja prošle godine. Nakon što je prethodno pio na Dravi i potom “šmrkao neki prah”, kako piše eMedjimurje, u zoru je na spavanju sjekirom u krevetu ubio majku, teško ozlijedio očuha, koji je od posljedica ranjavanja preminuo u listopadu, te se potom popeo na kat i teško ozlijedio polubrata.