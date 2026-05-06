SUD DONIO PRESUDU

Sjekirom u Međimurju ubio majku i očuha, dobio je 50 godina zatvora

Policijski očevid na mjestu ubojstva u Pleškovcu
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
06.05.2026.
u 16:50

Na Županijskom sudu u Varaždinu donesena je prvostupanjska presuda Emanuelu Repu iz Pleškovca. Osuđen je na jedinstvenu kaznu od 50 godina zatvora zbog teškog ubojstva majke i očuha te pokušaja teškog ubojstva polubrata.

Pred Županijskim sudom u Varaždinu 29-godišnji Emanuel Rep iz Pleškovca danas je osuđen na 50 godina zatvora. Zbog teškog ubojstva majke Danijele Janušić dobio je 21 godinu zatvora, zbog teškog ubojstva očuha Dragutina Janušića 20 godina te zbog pokušaja teškog ubojstva polubrata Benjamina Janušića 15 godina, što je pretvoreno u jedinstvenu kaznu od maksimalnih 50 godina zatvora, javlja eMedjimurje.

Presudu Repu izrekao je predsjednik peteročlanog sudskog vijeća Dejan Repić. Naravno, Rep ima mogućnost žalbe na ovu prvostupanjsku i zasad još nepravomoćnu presudu.

Podsjetimo, strava na predjelu Mohokos nopak u Pleškovcu zbila se 6. srpnja prošle godine. Nakon što je prethodno pio na Dravi i potom “šmrkao neki prah”, kako piše eMedjimurje, u zoru je na spavanju sjekirom u krevetu ubio majku, teško ozlijedio očuha, koji je od posljedica ranjavanja preminuo u listopadu, te se potom popeo na kat i teško ozlijedio polubrata.

ubojstvo roditelja dvostruko ubojstvo ubojstvo Emanuel Rep

Komentara 3

Pogledaj Sve
OT
otrovnijezik
16:55 06.05.2026.

Pa valjda ništa. Ipak smo u Hrvatskoj.

Avatar dublin2
dublin2
17:25 06.05.2026.

Takvih Emanuela ima na slobodi koliko hoćeš i nikome ništa.

KR
Krolo
17:20 06.05.2026.

Korumpirani suci ga dobro kaznili, čak i nadodali od nekog HDZ krimosa...

