ZBOG ORUŽJA

U Osijeku počinje suđenje Josipu Dabri

Zagreb: Josip Dabro o podizanju optužnice
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
1/3
Autor
Karolina Lubina
06.05.2026.
u 07:52

Tužiteljstvo navodi da je u razdoblju od 2020. do 2024. godine djetetu dopuštao korištenje vatrenog oružja, uključujući automatsku pušku, te rukovanje eksplozivnim napravama, čime je izravno ugrozio njegovu sigurnost

Na Općinskom sudu u Osijeku danas započinje suđenje Josipu Dabri, bivšem ministru poljoprivrede i zastupniku Domovinskog pokreta, kojeg se tereti za ugrožavanje prava djeteta te ilegalno držanje oružja i eksplozivnih tvari. Podsjetimo, Dabro je priveden 26. veljače prošle godine, a nakon kraćeg boravka u istražnom zatvoru zbog mogućeg utjecaja na svjedoke, pušten je na slobodu 3. ožujka.

Tužiteljstvo navodi da je u razdoblju od 2020. do 2024. godine djetetu dopuštao korištenje vatrenog oružja, uključujući automatsku pušku, te rukovanje eksplozivnim napravama, čime je izravno ugrozio njegovu sigurnost. Jedna snimka na kojoj se vidi kako daje pušku djetetu, procurila je u javnost. 

Uz to, optužen je za neovlašteno posjedovanje vojnog naoružanja i aktiviranje istog na poljoprivrednom zemljištu. Zbog zaštite interesa maloljetne osobe, postupak je tijekom istrage bio tajan, a sud bi mogao odlučiti o potpunom ili djelomičnom isključenju javnosti s rasprave, sukladno zakonskim odredbama o zaštiti maloljetnika.
Ključne riječi
Josip Dabro

ŠN
Šnapser
08:06 06.05.2026.

Drži se Dabro, nemreju ti niš

Avatar Trump@HR
Trump@HR
08:30 06.05.2026.

Nije zatvor nešto strašno za takvog junaka. Sad kad krene kmečanje na suđenju…

