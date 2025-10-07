Sprema se drastično povećanje cijena cigareta: Trošarine idu gore, evo i za koliko

Europska komisija predlaže povećanje trošarina na cigarete i duhanske proizvode za čak 73 posto, odnosno s 124,2 na 215 eura na 1.000 komada, što bi predstavljalo dvostruko veće trošarinsko opterećenje na cigarete i sve nikotinske proizvode nego u zemljama s kojima Europska unija graniči, čime bi hrvatska izvozno orijentirana duhanska industrija došla u težak položaj, proračun bi izgubio milijune eura godišnje, a opravdan je i strah od bujanja crnog tržišta, upozorava Hrvatska udruga poslodavaca u publikaciji Fokus tjedna glavnog ekonomista HUP-a Hrvoja Stojića, piše Novi list.

"Hrvatska duhanska industrija strateški je važna i jedinstveno vertikalno integrirana – od finalne proizvodnje u Istri do uzgoja u Slavoniji i Podravini. Zapošljava oko 10.000 ljudi, izvoz doseže 400 milijuna eura, a tristotinjak farmera proizvodi 6 posto europskog duhana uz garantirani otkup i pristojnu zaradu. Zato se ta industrija u nas ne može tretirati kao diljem Europske unije", ističu u udruzi poslodavaca. Analize pokazuju da je potražnja za cigaretama, duhanskim i nikotinskim proizvodima u Hrvatskoj znatno osjetljivija na promjene cijena nego što pretpostavlja Europska komisija, pa u HUP-u zaključuju da bi planirano povećanje trošarina dovelo do pada, a ne rasta poreznih prihoda. "Hrvatski proračun mogao bi godišnje gubiti oko 240 milijuna eura, što je gotovo 24 posto sadašnjih prihoda od trošarina na duhanske proizvode. To tržište koje se gubi pritom ne bi nestalo, već bi se slilo na ilegalno tržište, potičući kriminalne lance u zemlji i regiji", upozoravaju u HUP-u. Dodaju da bi došlo do velikih razlika u cijenama duhanskih proizvoda koje bi povećanjem trošarina nastale u odnosu na nama susjedne zemlje koje nisu članice EU-a: Srbiju, BiH i Crnu Goru, što bi hrvatsku duhansku industriju dovelo u izrazito težak položaj.

Podsjetimo, Politico je izvijestio da je Europska komisija najavila ambiciozan plan za borbu protiv sve popularnijeg vapinga, izjednačavajući poreze na e-cigarete s onima na duhan, uz strože regulative kako bi se zaštitila djeca od ovisnosti. Povjerenik za zdravstvo Olivér Várhelyi i povjerenik za poreze Wopke Hoekstra vode ovu inicijativu, upozoravajući na opasnosti vapinga, posebice za mlade. No, industrija i dio političara uzvraćaju, tvrdeći da su e-cigarete manje štetna alternativa pušenju. Hoekstra je u intervjuu za POLITICO optužio duhansku industriju za "manipulaciju" djecom kroz privlačne okuse poput jagode, nazivajući to "osvetom duhanske industrije". "Vaping ubija, posebice našu djecu", rekao je, pozivajući se na američka istraživanja o plućnim bolestima povezanima s e-cigaretama.

Predloženi plan uključuje povećanje trošarina za 139% na cigarete i 258% na duhan za motanje, uz uključivanje e-cigareta, što bi EU moglo donijeti 11,2 milijarde eura godišnje. Industrija vapinga, koju zastupa Svjetska alijansa vapera, uzvraća da nema dokaza o smrtnim slučajevima uzrokovanim legalnim proizvodima za vaping u Europi. "E-cigarete su znatno manje štetne od cigareta jer izbjegavaju kemikalije izgaranja", izjavio je direktor Michael Landl, naglašavajući da djeca i nepušači ne bi smjeli koristiti ove proizvode.