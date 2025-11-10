Bivši francuski predsjednik Sarkozy izlazi na slobodu?

Bivši francuski predsjednik Sarkozy mogao bi biti pušten iz zatvora, presudio je pariški sud u ponedjeljak. Osuđen je zbog mita kojeg je u gotovini primio 2007 od libijskog diktatora Gadafija u zamjenu za vanjskopolitičke privilegije. U razgovoru s medijima, Sarkozy je izjavio da mu je 20 dana u zatvoru bilo jako teško.
Kako prenosi CNN, tužitelji traže da Sarkozy bude pušten uz sudski nadzor sa ogričenim kontaktima. Sud je također odredio da Sarkozyju nije dopušteno kontaktirati osobe povezane s njegovim slučajem, kao ni aktualnog francuskog ministra pravosuđa Geralda Darmanina, koji je našao na meti javnosti zbog posjete Sarkozyju u zatvoru u listopadu.FOTO Sarkozy stigao u zatvor
