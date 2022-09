Bivšem dekanu i bivšem članu DSV-a četiri godine zatvora

Gotovo četiri godine prošle su od nepravomoćne presude Borisu Buklijašu, bivšem dekanu Pravnog fakulteta u Splitu te bivšem članu DSV-a, a Vrhovni sud je sada odlučio o žalbama na tu presudu. Buklijaš je zbog više djela zloporabe položaja i ovlasti bio osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od četiri godine. Iako je Vrhovni sud djelomično prihvatio njegovu žalbu te neke optužbe vratio na ponovljeno suđenje, sukus priče je da mu je jedinstvena kazna ostala nepromijenjena. I dalje je osuđen na četiri godine zatvora. Prema optužnici on se teretio po sedam točka za više zloporaba položaja i ovlasti Bio je osuđen po šest točaka, dok je u odnosu na jednu točku donesena odbijajuća presuda jer je u tom slučaju tužiteljstvo odustalo od kaznenog progona.

Po pojedinačnim točkama, izrečene su mu zatvorske kazne u rasponu od šest mjeseci do godine i pol zatvora, a u zbiru je osuđen na jedinstvenu kaznu od četiri godine zatvora. Vrhovni sud je sada ukinuo nepravomoćnu presudu u odnosu na jednu točku te odredio da mu se za to djelo sudi ponovo. Što se tiče osuđujućeg djela presude, za neke od točki mu je kazna povišena, za neke snižena, no u zbiru je ponovo osuđen na jedinstvenu kaznu od četiri godine zatvora. Zbog djelomične preinake odluke u kazni došlo je i do promjene vezano za oduzimanje imovinske koristi. Po nepravomoćnoj presudi morao je vratiti 860.000 kuna, a pod odluci Vrhovnog suda, sada mora vratiti 346.200 kuna.

Buklijaš se teretio da je od 2010. do 2012. kao dekan fakulteta od izvođača radova koji su radili na obnovi fakulteta tražio da uvećaju cijenu izvedenih radova, kako bi dio novca zadržao za sebe. Teretio se i da je u privatne svrhe koristio službeno vozilo te za lažiranje putnih naloga. Olakotnim mu je cijenjena neosuđivanost, visoka životna dob te zdravstveni problemi. Tijekom suđenja u više je navrata tražio i izuzeće sutkinje te svih sudaca zagrebačkog Županijskog suda.