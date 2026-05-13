Prkose Trumpu i ne odustaju od svojih načela: 'Nitko od saveznika u NATO-u nije obaviješten. Ne znamo što se događa'

Španjolska će se i dalje strogo pridržavati međunarodnog prava i Povelje Ujedinjenih naroda unatoč sve većim pritiscima i prijetnjama Sjedinjenih Država zbog odbijanja korištenja svojih vojnih baza za napade na Iran, poručio je španjolski ministar vanjskih poslova José Manuel Albares. U intervjuu za Politico Albares je poručio da Španjolska neće žrtvovati svoja načela, čak i po cijenu pogoršanja odnosa s Washingtonom. "Bili smo jedna od rijetkih zemalja koja je poslala trupe kako bi pomogla Sjedinjenim Državama da postanu nacija i steknu neovisnost. Želimo da se odnosi razvijaju na isti način, ali nećemo se odreći svojih načela", rekao je Albares.

Napetosti između Madrida i Washingtona eskalirale su nakon što je Španjolska odbila dopustiti američkim zrakoplovima korištenje baza za operacije protiv Irana. Predsjednik Donald Trump javno je kritizirao španjolsku vladu nazvavši je „užasnom“, a Washington je zaprijetio trgovinskim embargom, povlačenjem američkih trupa i čak suspenzijom Španjolske iz NATO-a.

Albares je uzvratio da ugovor o korištenju baza jasno navodi kako njihovo korištenje mora biti u skladu s međunarodnim pravom. "Ovo je jednostrani rat. Nitko od saveznika u NATO-u nije konzultiran niti obaviješten. Ne znamo što se događa. Još više razloga da djelujemo i branimo interese naših građana", istaknuo je.

Glasnogovornica Bijele kuće Anna Kelly odgovorila je oštro. "Predsjednik Trump jasno je dao do znanja svoje razočaranje. Europa ima ogromne koristi od američkih vojnika, ali kada zatražimo korištenje baza za obranu američkih interesa, to se odbije", rekla je.

Španjolska, pod vodstvom Pedra Sáncheza, zauzela je jedan od najkritičnijih stavova unutar EU prema američko-izraelskom ratu protiv Irana. Albares tvrdi da se španjolski stavovi postupno šire i postaju dominantni u Europskoj uniji. "Istina je da smo prvi zauzeli taj pristup. Na početku smo bili sami, a sada sve više zemalja govori isto što i mi. To je zato što je to u interesu europskih građana i europskih vrijednosti", rekao je.

Ministar je pozvao na jačanje europskog suvereniteta i razvoj zajedničke europske vojske. "Potrebna nam je vojska, zajednički obrambeni kapacitet. To ne znači slabljenje NATO-a. Sjedinjene Države jačaju svoju vojsku, a nitko ne misli da to slabi savez“, zaključio je Albares.