VIDEO Sandi Pego kažnjen zbog pucnjave na bratovoj svadbi, mora platiti 2500 eura: Pojavila se snimka incidenta

Influencer Sandi Hadžić, poznatiji kao Sandi Pego, kažnjen je na zagrebačkom Općinskom prekršajnom sudu zbog pucanja iz plinskog pištolja tijekom svadbe svog brata Ismaela Hadžića u listopadu prošle godine. Policija je protiv njega podnijela optužni prijedlog zbog narušavanja javnog reda i mira te pokazivanja oružja C kategorije na javnom mjestu, javlja 24sata.

Nakon što se snimka pojavila na TikToku, Pego je isprva tvrdio da je riječ o montaži, a potom je na društvenim mrežama poručio kako nije koristio pravo oružje, već pirotehnički rekvizit kojim je iz veselja pucao u zrak tijekom svadbenog slavlja. Naglasio je da nikoga nije ugrozio te da svojim sadržajem promovira pozitivan pristup, rad i trud.

"U članku objavljenom 20. listopada 2025. godine pod naslovom Suvlasnik Ritza i hrvatski influencer pucao iz pištolja na svadbi? 'To je rekvizit!' netočno je sugerirano da je Sandi Hadžić (Pego) na svadbi svoga brata koristio pravi vatreni pištolj i time ugrozio druge osobe. Službenim policijskim priopćenjem utvrđeno je da se radilo o plinskom pištolju, a ne o pravom vatrenom oružju. Gospodin Sandi Hadžić postupao je u veselju i u skladu s običajima na svadbi, a pri tome nije nikoga ugrozio, niti je počinio kazneno djelo. Sve insinuacije koje ga povezuju s kriminalnim ponašanjem su netočne i neosnovane", priopćio je ranije njegov odvjetnički tim.

Na sudu se nije pojavio, no svjedočio je policajac koji je rekao da je policija za incident doznala nakon objave snimke na društvenim mrežama. Prema njegovim riječima, na videu se jasno vidi kako Hadžić vadi pištolj i ispaljuje hice u zrak. Policija je potom obavila razgovor s njim i njegovim bratom, a plinski pištolj je oduzet. Tijekom kasnije pretrage pronađeno je i streljivo za koje je utvrđeno da pripada njegovu ocu. Sud je Sandiju Pegi izrekao novčanu kaznu od 2500 eura, uz dodatnih 120 eura sudskih troškova, a plinski pištolj trajno mu je oduzet.