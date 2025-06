Bivša saborska zastupnica i istaknuta članica DP-a napušta politiku: 'Ova odluka nema nikakve veze s izbornim rezultatima'

Jedna od prepoznatljivijih saborskih zastupnica Domovinskog pokreta, Ivana Mujkić, objavila je danas na Facebooku kako izlazi iz politike i da je službeno napustila stranku. U iskrenoj i osobnoj poruci svojim pratiteljima, pojasnila je razloge ove odluke, naglasivši da ona nije rezultat izbornih rezultata, već duboko promišljena odluka donesena još prije mjesec dana.

Njezinu objavu prenosimo u cijelosti: - Danas sam i službeno napustila stranku pa osjećam dužnost i potrebu samo kratko pojasniti svoju odluku. Prije svega moram naglasiti da ova odluka nema nikakve veze s izbornim rezultatima, jer sam o tome razmišljala posljednjih nekoliko mjeseci, a konačna odluka donesena je prije mjesec dana. Znalo je svega par mojih najbližih ljudi jer jednostavno nisam htjela svojim javnim istupom na bilo koji način unijeti nemir ili poremetiti dinamiku predizborne kampanje.

O ovoj sam odluci puno razgovarala s mojom obitelji i najbližim prijateljima, ali ipak najviše s Bogom. Mnogi su primijetili, neki su me čak i otvoreno pitali gdje sam u kampanji i zašto me nema nigdje, pa vjerujem da je sada odgovor svima puno jasniji! Danas sam uspjela sjesti s predsjednikom stranke i pojasniti mu svoje razloge i moram reći da sam naišla na razumijevanje i podršku ovoj odluci! Sve što sam u privatnom ili političkom životu radila, činila sam s puno entuzijazma, punim srcem i iskrenom vjerom u to što radim. Kada čovjek izgubi taj žar, to je jasan znak da to više nije njegov put. Na nikoga nisam ljuta, naprotiv, zahvalna sam stranci na prilici koju sam dobila, posebice na mogućnosti da se u Hrvatskom saboru čuje i moj glas.

Trudila sam se taj posao obavljati časno i pošteno, govoriti o temama koje muče udruge, poduzetnike, umirovljenike, roditelje, nezaposlene… Na kraju krajeva, poznato je da sam se odlaskom Ivana Penave na mjesto potpredsjednika Vlade trebala vratiti u saborske klupe kao njegova zamjena, ali smatram da bi bilo nekorektno i nepošteno prema stranci, kolegama i glasačima DP-a uopće i razmišljati o toj opciji kada sam svjesna da tu časnu dužnost ne bih mogla obavljati istim žarom i punim srcem. To bi bila sebična i loša odluka!

Još jednom zahvaljujem na suradnji prije svega članovima gradske organizacije DP-a Vukovar, suradnicima stranke, svim članovima DP-a, a posebno mojim dragim kolegama s kojima sam dijelila saborske klupe. Znam da se inače kaže da čovjek u politici ne može pronaći prijatelje, ali mislim da sam ipak i to uspjela. Od srca vam želim puno uspjeha, sreće i političke mudrosti u daljnjem radu. Mene čeka novi početak, ali nije me strah, naprotiv, veselim se novim izazovima i svemu što me čeka na tom putu, - napisala je bivša saborska zastupnica.