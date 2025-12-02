Bivša ministrica: 'Takozvani antifašisti su bili gori fašisti od fašizma i nacizma'

Nataša Tramišak, HDZ-ova županica Osječko-baranjske županije i bivša ministrica, na Facebooku je komentirala antifašistički marš koji je u nedjelju održan u četiri grada.

"Dužnost mi je reagirati i osvrnuti se na jučerašnji “marš” i nedavna politička događanja u Hrvatskoj. Naša jedina Domovina, naša Hrvatska danas je demokratska i slobodna država, država temeljnih ljudskih sloboda i prava svih, bez obzira na vjersku i drugu pripadnost, država hrvatskog naroda, ali i svih koji u njoj žive i poštuju ustavne vrednote i zakone.

Zahvaljujući vrijednostima na kojima je stvorena, na herojskoj obrani naroda i suvereniteta 1991. godine danas je Hrvatska država poštovanja prema svima. Nema države niti naroda koji danas živi uz visoku stopu tolerancije i sloboda, a uz duboku bol naroda radi zla totalitarnog jugoslavenskog režima i tzv. antifašista koji su tvoreći socijalističku državu utemeljenu na komunističkom nasilnom urušavanju temeljnih ljudskih prava, diktaturom vladajućih struktura bili gori fašisti od fašizma i nacizma do tada.

Duga patnja naroda u SFRJ, koja je bila samo drugi naziv i paravan za veliku Srbiju, završena je još većom tragedijom i brutalnim ratom nad hrvatskim narodom kada se konačno otrgnuo čeličnog komunističkog zagrljaja.

Previše je hrvatski narod propatio da bi ga danas ponovno pokušali vratiti u kaljužu prošlosti, uz lažnu ideologiju antifašizma, izmišljenih zabrana i ugroza, izmišljenih neprijatelja, a sve u svrhe ponovnog promoviranja petokrake koja nas je proganjala 90-ih.

Antifašizam nije nikada postojao na ovim prostorima u onom smislu kako ga je ostatak Europe imao, koji je težio slobodama, demokratskom društvu i oslobođenju od socijalizma i komunizma. Upravo suprotno, velika antifašistička obmana slovenskog, hrvatskog, bosanskog i drugih naroda služila je podjarmljenju i propagiranju velikosrpskih ideja kao i dugotrajnom zaostajanju gospodarstva, društva i naroda. Danas konačno pripadamo europskom krugu naroda, slobodni, nezavisni i u korak sa zapadnim vrijednostima, kršćanskim vrijednostima mira, solidarnosti i ljudskih sloboda.

Živjela nam jedina naša Hrvatska!", poručila je Tramišak.