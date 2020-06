Bitka u 2. izbornoj jedinici ključna je za pobjedu: 'Peti smo 'grad' u državi, svi žele naše glasove'

Hrvatska Florida. Nije puna penzionera, studenti je rijetko odabiru za svoj proljetni odmor, nema u njoj sunca 365 dana u godini ni mora, ali političarima je daleko najveći izazov. O drugoj izbornoj jedinici govorimo, naravno, koja, baš poput Floride u Americi, izbore odlučuje u Lijepoj Našoj. Znaju političari da će se najveća borba voditi na istoku Zagreba i Zagrebačke županije te u Bjelovarsko-bilogorskoj i Koprivničko-križevačkoj pa su svi redom svoje najjače adute poslali da birače vrbuju upravo na ovom području.

Gordan Jandroković je tu iz HDZ-a, Nino Raspudić iz Mosta, SDP nosi Rajko Ostojić, Domovinski pokret sam Miroslav Škoro, a dio bi glasača na svoju stranu “okrenuti” mogao i zagrebački gradonačelnik Milan Bandić koji je već tradicionalno sam sebe stavio na prvo mjesto liste svoje Stranke rada i solidarnosti. Kapitalci, reklo bi se, nose drugu, a nose li je dobro, mi smo na ovom samom početku kampanje odlučili provjeriti u – Sesvetama. Zašto? Jer sa svojih devedeset i kusur tisuća stanovnika upravo ova četvrt metropole najveći je “grad” spomenute izborne jedinice. I to daleko najveći jer, prema posljednjem popisu stanovništva, Bjelovaraca ima tek nešto više od četrdeset tisuća, dok Koprivnica i Križevci zajedno imaju pedesetak tisuća stanovnika. Ako ćemo se opet malo sad vratiti u Ameriku, Sesvete bi otprilike bile kao Jacksonville ili pak Miami.

I SDP ima vjerne glasače

Pomalo tmuran i nimalo nalik na Miami dan dočekao nas je, međutim, u Sesvetama u kojima je, unatoč tome, ulicama prolazio popriličan svijet. Uglavnom udubljen u svoje posle i brige i ne baš pretjerano raspoložen za politiku.

– Ma kakva kampanja? Pa malo pogledajte oko sebe, ni plakata nema. Ali ni ne treba meni, znam ja za koga ću, treba nama sigurna Hrvatska – da mu nikakav natpis nije trebao da napamet nauči glavni slogan HDZ-a do znanja nam je odmah dao simpatični umirovljenik kojeg smo sreli u redu ispred kopirnice u centru kvarta.

Odreske od mirovine mora kopirati, pojasnio nam je, pa mora na općinu, ima što raditi, nema vremena za nas. Ali nije ipak da mu curi kao na pješčanom satu jer pola programa omiljene mu stranke izrecitirao nam je, propustivši u red ispred sebe dvije gospođe, čitavo vrijeme govoreći da nam neće otkriti za koga će glasati. Nismo to ni tražili jer znamo da je to pitanje gore i od onog kad se interesirate o nečijoj plaći, ali zanimalo nas je koliko će se glasovi na desnici u drugoj jedinici raspršiti, sad kad su na scenu ondje stupili Most i Domovinski pokret. Jer na prošlim parlamentarnim izborima između HDZ-a i SDP na istoku je Zagreba bilo tek oko šest tisuća glasova, to jest poprilično “gusto”. Bi li sada SDP mogao završiti kao relativan pobjednik izbora?

– Čujte, sve je moguće. Čini mi se da su Sesvete nekako stalno podijeljene. Možda se naginje više desno, ali tradicija socijaldemokracije ovdje je također izuzetno duga. Mislim da stvarno ovisi o tome koliko upravo na taj dan izbora ljudi uopće iziđe na birališta i koji su to ljudi. Jesu li to ovi više desno ili više lijevo. I naravno, ovisi o tome što je Milan Bandić obećavao unatrag nekoliko mjeseci jer on isto jako dobro ovdje prolazi. Na lokalnim izborima, doduše, malo bolje od parlamentarnih, ali saborski mandat on ovdje ima – govori nam Ivan Križan, Sesvećanin kojeg smo sreli na putu do placa.

>> Parlamentarni izbori: Tko je ključan za slaganje većine? Pogledajte što kažu naši analitičari

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Jedno je to, govori nam, od mjesta na kojem će se za glasove definitivno lobirati, ali najvjerojatnije pred samu završnicu kampanje. Ima još punktova po Sesvetama, otkriva nam, koji su strankama dragi za udijeliti letak ili stisnuti ruku, a jedan od dražih svakako je sajmište četvrtkom. Pokazao je to već proteklog tjedna Miroslav Škoro, koji je upravo ondje predstavljao svoje kandidate za drugu izbornu jedinicu u kojoj je nositelj, kao što smo već spomenuli, upravo on. Angažirao se, barem baci li se oko na teren, Škoro i nekako najviše oko Sesveta jer, dok se u četvrti prošli tjedan nije mogao uočiti nijedan plakat, oči ovog pjevača i pretendenta na mjesto predsjednika Vlade pratile su svakoga tko bi prošao Bjelovarskom ulicom. Na broju 34 ondje, pored prodavaonice jednog teleoperatera i žute oronule zgrade zašarane grafitima Škorin je stožer za istok metropole. “Briga me za sve”, jedan je od natpisa na spomenutoj propaloj nekretnini, ali da tako nije i u stožeru Škore, govori nam Nenad Matić, predsjednik Zelene liste koja će na izbore s Domovinskim pokretom. Matić je, pojasnila nam je Mirjana Žunić, dežurna u stožeru, glavni koordinator za istok Zagreba.

– Htjeli smo imati više mjesta na kojima se možemo okupiti. To prvenstveno znači da nam ljudi mogu doći i pitati što ih zanima, želimo biti vidljivi. Ovdje se može uzeti letak, popiti kava, čuti o programu, što god treba – govori nam Nenad Matić, kojem priznajemo da nikakav letak vidjeli nismo, a on nam objašnjava da će materijali tek stići.

Kratka je kampanja, liste su se tek predale, mora se sve otisnuti i posložiti. Kaže tako i predsjednik sesvetskog SDP-a Draženko Pandek, koji nas je ugostio u svom domu u Planini Gornjoj. U zelenilu dvorišta mu ispod drvene sjenice posao je lako zaboraviti, ali Pandeka pitamo kako Sesvete dišu. Dugogodišnji je predsjednik Partije ovdje, u stranci je gotovo dvadeset godina, a bio je i saborski zastupnik.

– Ovdje vam je 46 mjesnih odbora i četvrt se rasprostire na 165 tisuća četvornih kilometara, tako da nikako ne može biti homogena. Sam centar nešto je urbaniji i tu obično mi dobijemo većinu glasova. U prstenu živi dosta ljudi koji su doselili 70-ih, 80-ih i 90-ih iz susjedne Bosne i Hercegovine i na tom je području nešto jači HDZ, a i Milan Bandić dobro prolazi. I onda imate rubni dio Sesveta, što su uglavnom Prigorci, koji svoje glasove uglavnom daju HDZ-u – detaljno nam je strukturu birača svoje četvrti objasnio Draženko Pandek, kojeg odmah pitamo koji je onda uopće plan za obraćanje biračima. Kvart po kvart recept je, kaže Pandek, odnosno mjesni odbor po odbor.

– Klasičnog centra Sesvete baš i nemaju, odnosno njemu ne gravitiraju svi stanovnici četvrti. Primjerice, imate Novi Jelkovec, čitavo naselje od nekoliko tisuća ljudi, koje u centar Sesveta praktički i ne dolazi jer su uz Slavonsku i sve odlaze obavljati prema centru grada – kaže predsjednik sesvetskog SDP-a pa dodaje da će se i on, ali i stranački kolege “raspršiti” po četvrti i na taj način svoj program predstavljati pučanstvu. Da same izborne jedinice izgledaju drugačije, veli Draženko Pandek, sve bi bilo puno lakše.

– Definitivno bi trebale obuhvaćati manji teritorij, pogotovo ova druga jer jednostavno je to veliko područje – kaže Pandek, koji je ujedno i član Glavnog odbora svoje stranke pa ga pitamo i je li Rajko Ostojić dobar odabir za nositelja njegove jedinice. Kaže da jest, baš kao što je, govori, i Davor Bernardić dobar izbor za premijera. Mnogi, primjećujemo, kažu da šef SDP-a ipak nije dovoljno karizmatičan za tu poziciju.

– Mjesto premijera nije mjesto o dojmu – veli Pandek dodajući da je Bernardić itekako sposoban. Zašto onda na listu druge jedinice nije stavio nijednog SDP-ovca iz Sesveta, pitamo našeg sugovornika. Teško je slagati liste, kaže nam on.

– Dragica Trumbetaš je iz Sesveta – nudi nam Pandek rješenje u članici HSU-u, koja se našla na osmom mjestu liste Restart koalicije u drugoj izbornoj jedinici. Sam nedostatak Sesvećana nije “mučio” samo nas.

– Za koga bum glasala kad nikoga ne poznam? – iskreno nam se požalila Slavica Kemfelja, koju smo sreli kod crkve Svih svetih u, naravno, Sesvetama. Važno je, pojasnila nam je sugovornica, da na popisu ispred sebe 5. srpnja vidi neko poznato ime, a ne dogodi li se to, ona će svoj listić samo prekrižiti.

>> VIDEO Analitičari Macan i Skoko: Male stranke na ljevici mogle bi biti crni labud za SDP

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ne znamo im imena

– Događa se često da su na listi neki ljudi koje mi uopće ne znamo. Odnosno, znamo ih eventualno preko novina i televizije, ali zašto bi ja za Sabor izabrala gradonačelnika Koprivnice Miška, recimo – da neće Mišela Jakšića, upravo nam je ovako pojasnila Slavica Kemfelja iz Sesveta, koja neće, “bome, ni gradonačelnika Bjelovara Trebeka”, odnosno Darija Hrebaka.

O Anti Plazoniću, s druge strane, kaže da bi još i mogla razmisliti. A ovaj predsjednik područnog odbora HDZ-a Sesvete deveti je na listi u drugoj izbornoj jedinici i, kako kaže, nije ondje jedini Sesvećanin. Ante Deur četvrti na listi, također mu je susjed iz četvrti, a bio je to prije i peti na listi Gordan Grlić Radman. Što on kaže o mogućoj podjeli desnice početkom srpnja, pitamo samog Plazonića.

– Ako promatramo politički spektar, za birače koji su od centra prema lijevo, tu je SDP. Za one od centra prema desno, tu su sad i Bandić, i Most, i Škoro, i HDZ. Ali naša je stranka najjača u Sesvetama i, unatoč novoj situaciji, nemam razloga vjerovati da nećemo biti pobjednik izbora – kaže nam Plazonić koji u Sesvetama živi posljednjih trideset godina, a i trinaest prije toga nije bio daleko, već u susjednoj Trnovčici. Kako Sesvete dišu zna, kaže, pa ga pitamo što će, konkretno, kao saborski zastupnik, onda svojoj četvrti omogućiti.

– Ne može se sve ipak rješavati na nacionalnoj razini, ali mnogo je toga što se da napraviti u sinergiji Grada i države. Definitivno treba napraviti denivelaciju za sigurniji prelazak preko pruge prema sajmištu, bolje prometno povezati jug i sjever Sesveta, trebamo u suradnji s HŽ-om napraviti još željezničkih postaja, a tu je i nedovršena Branimirova – nabraja Plazonić što sve Sesvete još uvijek muči, a i brige kojima bi mogao uskoro doći kraj. Kako će on program stranke prenijeti biračima, pitamo i ovog HDZ-ovca.

– Radit ćemo kampanju kao i obično, ali definitivno ćemo se držati svih preporuka Nacionalnog stožera, nećemo se okupljati u zatvorenim prostorima, držat ćemo distancu – objasnio nam je Plazonić kojeg pitamo i je li njegova stranka izišla s najboljim ljudima na listi u drugoj jedinici. Naravno, odgovara nam sugovornik, dodajući da su to najjače snage HDZ-a, ali ionako o rezultatima ovog puta neće odlučiti “igrači”, već “publika”. A birat će ta “publika” i među Mostovim te Škorinim kandidatima, koji ih ukupno iz Sesveta imaju sedam, ali nisu visoko plasirani pa će teško u Sabor.

– Gledao sam malo popise, znam samo Bonu Bošnjaka jer ima ovdje boksački klub – da mu je poznato ime sa Škorine liste samo ono predsjednika Hrvatskog boksačkog saveza rekao nam je Marijan Štefanac kojeg smo sreli u centru četvrti. Da vjerojatno, međutim, nema straha da će ih sve upoznati jer, kaže, hodat će oni ovih dana po Sesvetama.

– Kampanja će se tek zahuktati i svi će oni doći u nekom razdoblju da malo prošetaju među nama. To je, u neku ruku, i OK jer po veličini smo peti “grad” u državi, žele naše glasove, a praktički nemamo svojih kandidata – kaže nam Marijan Štefanac. A da će se svita uskoro pojaviti, donijeti letke, plakate, a kako kažu, i kemijske, poneki blokić pa i žvake, uvjerene su i raspoložene prodavačice na placu u Sesvetama.

– Obilazit će oni, samo je pitanje dana. Ali ne znam hoće li imati od toga koristi. Bitno je to njima, oni će u Sabor. Nama i ne baš jer, kad se oni smjeste tamo na Markovu trgu, mi ćemo i dalje ovdje raditi na kiši i snijegu – govore nam simpatične gospođe dodajući odmah da im je jedina želja, i to već u nizu različitih izbora, da dobiju krov na svom placu. Lakše bi, vele, bilo i njima, a i onima koji im dođu, bilo da od njih nešto kupe, bilo da im stisnu ruku u zamjenu za pokoji glas. Poželjeli smo im krov, a odmah i pitali imaju li predodžbu na čijoj bi strani izbori mogli završiti s obzirom na to da su upravo one te koje svakodnevno pročavrljaju s velikim brojem ljudi.

– Mogao bi sad najjači izaći SDP. HDZ ljudi ovdje vole, ali čujem da se poneki predomišljaju pa govore da će možda i za Most, Škoru bi isto zaokružili – kaže nam Danijela Metelko Pajurin, dok njene kolegice “prilažu” da se mnogima sviđa baš Nino Raspudić, a ljudi su “nekako ponosni” što je sam Miroslav Škoro odlučio biti nositelj u njihovoj izbornoj jedinici. Ali prorok biti težak je posao. – Ma u politici vam je ko u ljubavi. Jedna noć vam sve odredi – mudro nam je kazala jedna od gospođa s placa.