Bitka za Dalmaciju: Tko će kome pomrsiti račune u najneizvjesnijoj izbornoj jedinici

Što čeka Dalmaciju, čvrsto uporište HDZ-a, na parlamentarnim izborima koji su pred nama? Deveta i deseta izborna jedinica prije četiri godine HDZ-u su donijele čak 15 mandata, Narodnoj koaliciji sa SDP-om na čelu osam, a Mostu pet.

Ovaj put je kompliciranije. HDZ se za svoje biračko tijelo, ali i članstvo, mora natjecati ne samo s Mostom nego i s Domovinskim pokretom Miroslava Škore, a SDP i Restart koalicija dobili su ozbiljnu konkurenciju u koaliciji Stranke s imenom i prezimenom, Fokusa i stranke Pametno, koja je na prošlim lokalnim izborima u Splitu dobila više mandata od SDP-a. I Miroslav Škoro, koji rado ističe da korijene vuče iz Imotskog i računa u Dalmatinskoj zagori na dobar rezultat, ovdje je na udaru konkurencije. Pojavio se Željko Kerum, koji ne krije da mu je cilj pobijediti Škoru. Na Kerumovoj listi je i Mladen Grdović, pa Škoro u HGS-u ima konkurenciju i u politici i na pozornici. U kampanji je, izgleda, sve važno.

Ciljanje birača

Jerko Trogrlić, stručnjak za odnose s javnošću, kaže da su 9. i 10. izborna jedinica gotovo uvijek bastioni HDZ-a i on ne očekuje iznenađenja, ali ne smatra da će im biti lako.

– Ne mislim da će se na ovim izborima odnos snaga promijeniti, ali nije ista stvar ni za HDZ ni za SDP hoće li osvojiti po jedan ili dva mandata više ili manje kada na nacionalnoj razini svaki zastupnik može biti odlučujući. Na prošlim parlamentarnim izborima HDZ je u Dalmaciji osvojio osam mandata u 9. i sedam u 10. izbornoj jedinici i teško će ponoviti taj rezultat s obzirom na to da su Most i Domovinski pokret Miroslava Škore jako aktivni i ciljaju na njegovo biračko tijelo – kaže Trogrlić. Naglašava kako je najveći izazov HDZ-u u 10. izbornoj jedinici to što na listi nema Damira Krstičevića. Plenković mu je našao zamjenu, Vilija Beroša, ali Trogrlić drži da je 10. izborna jedinica najizazovnija u kojoj se on mogao pojaviti.

VIDEO Marija Selak Raspudić i Dalija Orešković o pravu na pobačaj i Hodu za život

– Beroš je jedan od najpopularnijih ministara, ali ako postoji neka izborna jedinica u kojoj bi mogao imati problem, to je 10. Splitski Dom za starije u Vukovarskoj je nešto što će ga pratiti tijekom kampanje. Uz to, on po svom profilu nije kao Damir Krstičević, nije osoba koja će na stranu HDZ-a povući braniteljsku populaciju i dalmatinsko zaleđe, a to je prostor u kojem će se HDZ boriti s Domovinskim pokretom. Osim Krstičevića, nema ni Milana Kujundžića koji je na prošlim izborima dobio 14.000 preferencijalnih glasova i “pokupio” cijelu Zagoru i Imotsku krajinu. Naravno, on više tu snagu nema, ali na listi HDZ-a Ivan Budalić, gradonačelnik Imotskog, i Petar Škorić, predsjednik splitskog HDZ-a, ne mogu zamijeniti Krstičevića i Kujundžića od prije četiri godine. Škorić je na desetom mjestu, što nije nimalo laskavo ni za njega ni za organizaciju koju vodi, a druga je najveća u državi. Zato se ne bih iznenadio da Miroslav Škoro, koji vuče korijene iz Imotskog i tako se osjeća, a ima dobru operativu koja dosta radi na terenu, ovaj put postigne čak bolji rezultat od HDZ-a u ruralnom zaleđu – kaže Trogrlić.

Napominje da je Beroš bio izvrstan u doba zdravstvene ugroze, ali nje više nema, a pitanje je kako će se snaći s ostalim temama, nevezanim za zdravstvo.

– Gaf s homoseksualnom populacijom i odgojem djece morali su pojašnjavati i ispravljati i premijer i on sam. To u izborima nije dobro – poručuje Trogrlić.

Što se tiče lista SDP-a za Dalmaciju, Trogrlić kaže da je, kada su objavljene, bio iznenađen koliko su loše.

– Lista SDP-a u 10. izbornoj jedinici ima samo dva prepoznatljiva lica na nacionalnoj razini, Arsena Bauka i Branka Grčića, plus gradonačelnicu Supetra Ivanu Marković. Praktički, nema nijednog kandidata na prolaznom mjestu južno od Splita, a izborna jedinica proteže se do Dubrovnika. Imaju načelnika općine Smokvica, ljudi ga ne znaju, za njega je glasalo 300 građana, SDP u bilo kojem splitskom kvartu dobije više. To im je velik i ozbiljan problem, a trebamo dodati da i kandidati iz Splita nisu odabir njihove organizacije koja ih nije predložila. Prvi kandidat splitskog SDP-a, Goran Kotur, dobio je 11. mjesto. SDP se s takvom listom potpuno lišio prepoznatljivih lica i podrške lokalnih organizacija i može očekivati jato “crnih labudova” na izborima. Ako gledate 9. izbornu jedinicu, tamo je u Zadru organizacija SDP-a raspuštena, u Šibeniku je izgubila izbore, u Kaštelima je loša, a na listi nema gradonačelnika Trogira Ante Bilića, kao što u 10. nema gradonačelnika Ploča Miše Krstičevića, iako upravo njih javnost prepoznaje kao nova lica SDP-a u Dalmaciji. Bernardić je na liste stavio ljude koji su mu poslušni, a oni i međusobno sebe “guglaju” jer se ne poznaju. Čini se da mu je cilj bio osigurati se da ostane na čelu SDP-a i u slučaju poraza, a ne pobijediti na izborima – kaže Trogrlić i nastavlja kako su loše liste SDP-a dale šansu opcijama od centra lijevo, poglavito koaliciji stranke Pametno, Stranke s imenom i prezimenom i Fokusa.

Stalno slušanje istog

– Ovo je prilika da Pametno, koje je u Splitu najjača oporbena stranka, zajedno sa SSIP-om i Fokusom napravi nešto ozbiljno. Ali, velik udarac im je što je u 9. izbornoj jedinici došlo do osipanja jer je iz SSIP-a otišao gradonačelnik Knina Marko Jelić zajedno s još petero prepoznatljivih načelnika. Tako su im u 9. izbornoj jedinici, zbog odlaska ljudi koji su mogli povući, šanse izuzetno male, ali zato su u 10. ozbiljna konkurencija SDP-u i Restart koaliciji. Neće dobiti više mandata od njih kao na lokalnim izborima jer su parlamentarni izbori nešto drugo, tu su bitni birači koji će uvijek, bez obzira na sve, glasati za SDP, ali svaki glas koji dobiju, uzimaju SDP-u. Na listi je prva Marijana Puljak, koja se za Pametno izborila za poziciju najjače opozicijske stranke u Splitu, a zadnji gradonačelnik Vrgorca Ante Pranić koji očito računa na preferencijalne glasove, a na terenu pokriva Ploče, Metković, Makarsku, Dubrovnik gdje mu je SDP ostavio slobodan prostor. Budu li puno radili u kampanji, mogli bi ovdje osvojiti mandat, čak i dva – procjenjuje Trogrlić.

Što se Keruma tiče, kaže kako se on obraća izravno biračima Miroslava Škore. Smatra kako nije izgledno da će Kerum ući u Sabor, a svaki glas koji dobije uzet će Škori.

– Čekaju nas zanimljivi izbori jer su velike stranke s listama u Dalmaciji sebi napravile velike probleme. Ne možemo ne primijetiti da HDZ u 10. izbornoj jedinici ima samo dvije žene, a objektivno na listi je sve što mu je raspoloživo u ovom trenutku: ministar zdravstva, gradonačelnici Splita i Dubrovnika i oba župana. U 9. izbornoj jedinici ministar Malenica je novo, mlado lice, a onda iza te nove snage na listi je i Vinko Zulim, kontroverzni načelnik općine Seget koji je sinonim za lokalnog šerifa, kao i Božidar Kalmeta, što je i razumljivo, no ima oslobađajuću presudu i vuče velik broj birača. Samo, pitam se gdje je tu novi, mladi HDZ o kojem je Plenković govorio. S druge strane, Bernardić je na listu stavljao sebi bliske, mahom anonimne ljude. Kao da ni jedni ni drugi ne žele doći na vlast – ocjenjuje Trogrlić.

Jadranka Polović, politologinja, također nije impresionirana listama najvećih stranaka za Dalmaciju.

– Stranke koje bi nas morale podučavati demokraciji i stvoriti demokratsku atmosferu u društvu zapravo unutar sebe pokazuju nedemokratsku strukturu što se ogleda u sastavljanju lista. Neki drže da su ovo najneizvjesniji ili najuzbudljiviji izbori, međutim, ne bih tako rekla. Mi već 30 godina slušamo isto. Plenković je na listama za Dalmaciju pobrojio svoje najbliže suradnike. Mislim da je ministar Beroš na prvome mjestu dobar marketinški potez predsjednika HDZ-a, on je u 10. izbornoj jedinici dobro rješenje gdje imate situaciju da Splitsko-dalmatinski HDZ ima problema zbog kadroviranja i afere u Domu u Vukovarskoj gdje je umrlo 19 ljudi. U 9. izbornoj jedinici prvi je Ivan Malenica, prilično nevažno ime, a i kao ministar uspio je ostati potpuni anonimus. Što se tiče Bernardića, on ulazi u kolotečinu hrvatske politike. Sve ono što je radio sastavljajući liste za Europarlament, kada se oslanjao na brendirane ljude u stranci iako mu nisu bliski, sada je napustio i odlučio se za zaokret. Jednostavno, izbacio je sve koji su kadar njegova prethodnika i ide sa svojim suradnicima, pa tako SDP nema jaka imena ni u 9. ni u 10. izbornoj jedinici – kaže Jadranka Polović i zaključuje kako su predstojeći izbori stara priča s novim ruhom.

– Istina, to što se javljaju novi ljudi je možda obećavajuće da bi moglo donijeti nekakvu neizvjesnost. Ali, nije prvi put da se u Splitu stvaraju novi političari i nove liste, sjetite se Velog mista, don Ivana Grubišića, čak i Željka Keruma. U Splitu ljudi vole eksperimentirati, a nezadovoljni su duopolom na političkoj sceni. Međutim, iskustvo im je dosad uglavnom donijelo razočaranje. Ljudi su svjesni težine situacije i traže nove političke strukture koje mogu riješiti probleme, ali u zadanim okvirima u kojima možete djelovati koji pristižu iz Europske unije i drugih međunarodnih organizacija to je nemoguće. Te druge liste imaju ljude koji imaju entuzijazma, ali kada se suoče sa stvarnim mogućnostima djelovanja, vidite da je to vrlo ograničeno – govori J. Polović.

Na pitanje misli li da će slabosti “velikih” lista iskoristiti njihovi oponenti: s jedne strane Škoro i Most, s druge Pametno, Fokus i SSIP, J. Polović ocjenjuje kako HDZ neće pretrpjeti značajniju štetu, ali misli da su SDP i Restart ozbiljno ugroženi.

– Mislim da je HDZ usuglasio liste s braniteljskim udrugama. Krstičevića nema na listi, ali njegov odlazak s funkcije ministra HDZ-u je osigurao povjerenje braniteljskih udruga koje je bilo poljuljano i on je, iako ga nema, već olakšao posao Plenkoviću. I Kerum se uključio kako bi oduzeo nešto glasova Škori i pomogao HDZ-u s kojim u koaliciji vlada Splitom i Splitsko-dalmatinskom županijom. Ali, SDP za konkurente ima ljude koji imaju još uvijek tu strast i motiv, a to je u politici važno. Naravno, SDP ima svoje tradicionalne birače, one koji još uvijek iskreno vjeruju u ljevicu i misle da je SDP lijevo, a HDZ desno, ali ta generacija potpore je sve starija, a mlade generacije traže nešto sasvim drugo. Sve liste trebale bi motivirati članstvo, ali i zaoštriti neka pitanja, nikako ne mislim na ustaše i partizane, već socijalna pitanja, pristup rješavanju ekonomskih problema i ostala koja su životno važna – poručila je Jadranka Polović.

Splitski umjetnik Boris Šitum i njegova udruga Kvart u Cisti Prvo gdje već godinama komentiraju aktualna zbivanja, ovo predizborno vrijeme obilježili su veleplakatom vidovitog Alena. Šituma pitamo što poručuju.

Vidovnjaci na okup

– Znate li da većina parlamentarnih stranaka prije izbora angažira vidovnjake i majstore tarota koje masno plaćaju za savjete u predizbornoj utrci? Mi smo se odlučili spriječiti moguće manipulacije na tom polju. Angažirali smo nezavisnog vidovnjaka Alena, velikog hrvatskog maga svjetskoga glasa. On će ovom prigodom besplatno raskužiti hrvatsku političku scenu i skinuti već desetljetne uroke s biračkog tijela. Birači će tako ovaj put potpuno čisti moći glasovati po vlastitoj savjesti – objašnjenje je Borisa Šituma. Pitamo ga što on očekuje od parlamentarnih izbora.

– Ako Alen odradi svoj posao, a ne sumnjam u njega, ima nade za Lijepu Našu – kaže u istom stilu Šitum.

Šalu i ironiju na stranu, izbori su prilika da svatko od nas svojim glasom i po svojoj savjesti pokuša pridonijeti da nas predstavljaju oni koje smatramo najsposobnijima, najpoštenijima, najboljima ili što nam je već u politici najvažnije. Marinko Biškić, poduzetnik i glazbenik, kaže da ovaj put nitko ne može reći da nema za koga glasati.

– Radujem se što su se pojavila nova lica. Pozivam ljude da iziđu na izbore jer nije svejedno tko će nam pisati zakone i hoćemo li gledati kako nam u 21. stoljeću uskraćuju osnovne civilizacijske dosege i ljudska prava, poput prava žena. Izbor postoji! – ističe Biškić ne tajeći svoja ljevičarska opredjeljenja, a od izbora puno očekuje.

– Dvostranačje je najprimitivniji oblik demokracije, a nakon ovih izbora dobro je što će se pojaviti nova lica koja ćemo gledati u Saboru – zaključio je Biškić.