Bit će konstruktivni u Saboru i nastavljaju graditi svoju mrežu

“Vrijedilo je svake kaplje znoja lica mog, vrijedilo je jer nas danas blagoslivlja Bog”, zapjevalo se sinoć u stožeru Domovinskog pokreta, ali tek nakon što su uzvanici Miroslava Škore zamijetili kamere. Nisu, čini se, prije toga bili dojma da je baš vrijedilo jer atmosfera je dotad bila pomalo sumorna. Gledali su članovi i simpatizeri stranke neslužbene rezultate Državnog izbornog povjerenstva (DIP), a kako je u tom trenutku posve jasno bilo da će HDZ sa svojih predviđenih 68 mandata Vladu moći sastaviti i bez Pokreta, neki su nam se Škorini intimusi čak i povjerili da samo jedva čekaju da “sve završi i pođu doma”.

Sestra je prošla

Oni koji su službeno, pak, stali pred novinare imali su nešto drugačiju priču, a moramo napomenuti, s obzirom na koronu, mediji su čitavu večer bili u jednoj dvorani u koju su članovi Domovinskog pokreta dolazili na izjave i onda ponovno odlazili u drugu prostoriju namijenjenu samo njima. U svakom slučaju, oni čije su izjave “išle van” uporno su nakon anketa i prvih neslužbenih rezultata govorili da će broj njihovih mandata zasigurno početi s dva. Odnosno, konkretno, i kad su oko 22 sata, prema DIP-u, bili na 15 mjesta u Saboru, uvjereno su si predviđali barem dvadeset parlamentarnih pozicija. Kako je, međutim, večer odmicala, postajali su sve svjesniji realnosti pa su bliže ponoći ipak shvatili da će HDZ i bez njih moći formirati Vladu. Odustali su tada konačno i od novog uvjeta za moguću koaliciju s HDZ-om, a to je, kako je objasnila Ruža Tomašić, “da srpska manjina ne bude u istoj Vladi” u kojoj su i oni. Oporba je ono što je na kraju preostalo Domovinskom pokretu, ali Miroslav Škoro kazao je kako nije nezadovoljan, već ponosan na rezultat. Čestitao je zato HDZ-u, pljeskom popraćen u obraćanju nešto nakon 23 sata.

– Kampanja je bila prljava i možemo biti sretni da smo uspjeli napraviti treći rezultat u Hrvatskoj – rekao je čelnik Domovinskog pokreta pa dodao kako sve ide u dobrom smjeru.

– Nalazimo se u prekretnici. Sabor nikad više neće biti isti. Kampanja i sve što se događalo, dogodilo se u neizvjesnosti, strahu, do te mjere da je jedna od naših promatračica doživjela fizičko zlostavljanje – kazao je Miroslav Škoro, napominjući da će u Saboru biti konstruktivni. Jedini koje će slušati bit će “hrvatski narod”, rekao je prvi čovjek Pokreta, pa najavio kandidaturu i na lokalnim izborima.

VIDEO Atmosfera u stožeru Domovinskog pokreta Miroslava Škore

Da će “nastaviti graditi mrežu” kazala je i Škorina sestra Vesna Vučemilović, nositeljica liste Pokreta u četvrtoj izbornoj jedinici i jedna od onih koja će u Sabor.

– Mi smo se formirali tek 29. veljače, a od ova četiri mjeseca, dva smo bili u karanteni. Bio nam je onemogućen rad na terenu, tako da je za nas svaki rezultat uspjeh. Očekivali smo dvoznamenkast broj mandata, a to smo i osvojili – rekla je Vesna Vučemilović, dodajući da je izlaznost mala, pogotovo u slavonskim jedinicama. Ondje su nova žarišta koronavirusa, istaknula je, što je utjecalo na “manju izlaznost i strah među ljudima”. Što kaže na rezultat SDP-a, koji je iznenađujuće nizak, pitali smo također nositeljicu Škorine liste u četvrtoj jedinici.

Glasovala je “vojska”

– Nismo se baš previše bavili drugima, ali rezultati pokazuju da bi naše anketne agencije konačno nešto morale promijeniti. Ili uzorke ili metode i ja bih im to, kao znanstvenica, sugerirala. Ovo su već treći izbori na kojima su oni ovako gadno promašili – kazala je Vesna Vučemilović. Da nisu razočarani, poručio je i Igor Peternel.

– Očekivali smo dvoznamenkasti broj, a to smo i dobili. Svaki mandat je blagoslov – rekao je Peternel, dodajući kako je iznenađen što su građani u tolikom obujmu, nakon svih koruptivnih afera te stranke, svoje povjerenje dali HDZ-u. S druge strane, istaknuo je, ako ljudi misle da je to za njih najbolji odabir, to treba poštovati.

– Na izbore je izišla vojska HDZ-a, a građani koji nisu bili direktno zainteresirani ili su bili malo više uplašeni, ostali su kod kuće – kazao je Peternel, koji je bio drugi na Škorinoj listi u prvoj izbornoj jedinici. Zadovoljan je rezultatom bio i Nenad Matić iz Zelene liste, koji je kazao da stranka i u oporbi može puno i birači će biti zadovoljni, dodao je, što su baš Domovinskom pokretu dali svoj glas.