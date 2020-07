UŽIVO DIP u 21h objavljuje prve rezultate parlamentarnih izbora

Prema novim rezultatima izlazne ankete, HDZ je na parlamentarnim izborima dobio 62 mandata, dok je Restart koalicija dobila 43 mandata. Domovinski pokret je na trećem mjestu s 14 osvojenih mandata, Most je osvojio devet, a Možemo osam mandata. U 10. saziv Hrvatskoga sabora ući će i koalicija stranaka Fokus, Pametno i Stranka s imenom i prezimenom koja osvaja tri zastupnička mjesta, ali i HNS koji je osvojio jedan mandat.

Broj mandata prema ovoj anketi, objavljenoj u 20 sati, različit je od onih koje je predvidjela prva izlazna anketa objavljena u 19 sati. HDZ i Most imaju jedan mandat više, a Restart koalicija jedan mandat manje. Također, Domovinski pokret po novoj anketi dobiva 2 mandata manje, a u Sabor bi trebao i ući HNS s jednim mandatom.

U 21h DIP će objaviti prve rezultate koje ćemo pratiti na portalu.

U 19 sati u Hrvatskoj su zatvorena biračka mjesta na kojima je biran novi saziv Hrvatskoga sabora, prvi izborni rezultati očekuju se oko 21 sat. Zbog pandemije koronavirusa bili su to vrlo zahtjevni izbori za provedbu, odaziv je bio relativno dobar, do poslijepodne je glasovalo milijun 150 tisuća birača (34, 04 posto), no slabiji od onoga iz 2016. (37, 2 posto).

Pogledajte i galeriju: Tužna i zabrinuta lica u stožeru Restart koalicije