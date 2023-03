Bio sam puno puta u Izraelu, ali ovo još nisam vidio. Događa se nešto neobično, poziv na ubojstvo je šok

Situacija u Izraelu vrije: predsjednik države govori o mogućnosti izbijanja građanskog rata usred velikih prosvjeda zbog planova o pravosudnoj reformi premijera Benjamina Netanyahua. Istodobno se Palestinci žale da se prema njima povećalo nasilje, a vlada je na udaru kritika međunarodnih medija zbog priključenja desnih stranaka. No jedan od najvećih stručnjaka za pitanja Izraela u Hrvatskoj, profesor na Fakultetu političkih znanosti Boris Havel u intervjuu za Obzor tvrdi da treba stati na loptu – on smatra da su kritike reforme pravosuđa i nove vlade pretjerane, a daje nam i vrlo nijansiran pogled na pitanje antisemitizma u svijetu. Havel je prošle godine izdao i prvi dio svojeg monumentalnog pothvata – knjigu "Izrael – Narod u danu rođen" u kojem je obradio povijest Izraela od Abrahama do Bar Kohbe (oko 2000. godine pr. Kr. do 135.). Ljubitelje povijesti Izraela čekaju još dva sveska koji će kompletirati ogromnu Havelovu trilogiju.