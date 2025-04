Nije fluentan u francuskom, nije imao političko iskustvo – ali je imao ono što Kanada više nije mogla ignorirati

Samo je ova izborna kampanja, prema informacijama francuskog medija Politico , mogla iznjedriti premijera Marka Carneyja . Bivši guverner Banke Kanade i Banke Engleske, poznat po svojoj ozbiljnosti i tehnokratskom pristupu, uvjerio je milijune Kanađana da je on pravi vođa za suočavanje s neviđenim izazovima, uključujući verbalne napade i prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Trump je na dan izbora, objavio poruku: "Sretno sjajnim ljudima Kanade", pozivajući Kanađane da podrže njegove stavove umjesto kandidata na glasačkim listićima. Taj potez iz Bijele kuće, u posljednjim trenucima prijevremenih izbora, dodatno je podsjetio Kanađane zašto žele stabilnost i kompetentnost. Od povratka na vlast, Trump je provocirao Kanadu carinama i raspravama o aneksiji, što je probudilo snažan domoljubni osjećaj među Kanađanima. Kada je Justin Trudeau u siječnju 2025. podnio ostavku usred velike nepopularnosti, Carney još nije bio političar. No, prema Politico, već u ožujku Liberalna stranka izabrala ga je za lidera i premijera, a u ponedjeljak, 28. travnja 2025., Kanađani su ga izabrali za svog vođu, videći u njemu odgovor na Trumpove izazove.

"Moja poruka svim Kanađanima je jasna", izjavio je Carney u ranim jutarnjim satima u utorak, dok su se glasovi još brojali. "Bez obzira gdje živite, kojim jezikom govorite ili kako ste glasali, uvijek ću nastojati predstavljati svakoga tko Kanadu zove domom." Carney nije karizmatičan političar, ali upravo je to bila njegova snaga, navodi Politico. Ali Ehsassi, prvi liberalni zastupnik koji je podržao Carneyjevu kandidaturu nakon Trudeauova odlaska, objasnio je u razgovoru za Politico tijekom posljednjeg vikenda kampanje: "Ne tražimo karizmu. Tražimo kompetentnost, autentičnost i nekoga tko je stvaran."

Ehsassi je upoznao Carneyja prije otprilike godinu i pol, a prošlog travnja prisustvovao je njegovom govoru na događaju think tanka u Torontu. "Nije to bio politički govor pun slogana. Bio je analitičan, što me pomalo zabrinulo", priznao je Ehsassi za Politico. Carneyjevi predizborni govori, iako povremeno energičniji, podsjećali su na predavanja o zelenim financijama koja je držao na globalnim konferencijama. "To je bilo namjerno", dodao je Ehsassi.

Nitko nije očekivao da će bankar bez političkog iskustva preokrenuti sudbinu Liberalne stranke, koja je bila na dnu anketa kada je Trudeau odstupio. Konzervativni vođa Pierre Poilievre imao je ogromnu prednost, a Liberali su gubili članove i nadu. No Carney je imao hrabrosti zakoračiti u politiku upravo kada su izazovi bili najveći. U siječnju 2025. događaji su se odvijali munjevitom brzinom. Trump je eskalirao carinski sukob s Kanadom i pojačao priče o pripajanju zemlje. Carney se borio za vodstvo stranke protiv bivše ministrice financija Chrystie Freeland, čija je ostavka u prosincu 2024. dodatno oslabila Trudeauovu poziciju. Carney je prikupio više sredstava i potpora, uvjerljivo pobijedivši na stranačkim izborima 9. ožujka. Devet dana kasnije, nakon putovanja u Europu i ukidanja nekoliko Trudeauovih politika, raspisao je izbore.

Kada je kampanja počela, Liberali su, prema Politico, prvi put od 2023. poveli u anketama. Carney je privukao birače Progresivne nove demokratske stranke, a čak su i frankofoni u Quebecu, unatoč njegovom ograničenom znanju francuskog, podržali centrističnog bankara. "To nije bila samo sreća", rekao je Seamus O’Regan, bivši ministar koji je napustio politiku prije izbora, u razgovoru za Politico. "Bilo je prilika da pogriješi, ali Carney je pokazao nevjerojatnu vještinu u maloprodajnoj politici i strategiji."

Carneyjeva kandidatura promijenila je političku dinamiku, uvjerivši čak i Anitu Anand, ministricu koja je planirala povratak u akademski svijet, da se ponovno kandidira. U razgovoru za Politico krajem ožujka, Anand je objasnila promjenu raspoloženja birača: "Prije šest ili osam mjeseci ljudi su željeli promjenu. Sada je sve promijenila egzistencijalna gospodarska prijetnja koju predstavlja situacija s SAD-om."

Carney je godinama bio "vječiti kandidat", navodi Politico. Još 2012. kružile su glasine o njegovim premijerskim ambicijama kada je boravio u vikendici liberala Scotta Brisona. Po povratku iz Banke Engleske 2020., počeo je oprezno ulaziti u politiku. Godine 2021. javno se izjasnio kao liberal, a njegovi govori na stranačkim događajima privlačili su sve veću pažnju.

Prošle godine, kada su se pojavile nesuglasice između Trudeaua i Freeland, glasine o Carneyjevu ulasku u vladu ponovno su oživjele. U rujnu 2024. preuzeo je ulogu gospodarskog savjetnika Liberalne stranke, a nakon Freelandine ostavke u prosincu i Trudeauova odlaska u siječnju, Carney je iskoristio priliku. "Bio je iznimno vješt u političkom manevriranju", zaključio je O’Regan za Politico