Sve su oči uprte u Bjelorusiju: Stiže nuklearno oružje; Rusi masovno raketiraju ukrajinske gradove, ima mrtvih

Ruski predsjednik Vladimir Putin tvrdi da je protuofenziva Ukrajine bila neuspješna, a njezina vojska pretrpjela je velike gubitke. Govoreći na skupu ratnih izvjestitelja, rekao je da se gubici Kijeva približavaju "katastrofalnoj" razini. To nije potvrđeno, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je zanijekao da protuofenziva ne uspijeva. Zahvalio je ukrajinskim vojnicima na "svakom koraku i svakom metru ukrajinske zemlje koja se oslobađa od ruskog zla".

TIJEK DOGAĐAJA:

9:22 - Ruski projektili pogodili su civilne zgrade u ukrajinskoj crnomorskoj luci Odesi i istočnoj regiji Donjeck tijekom noći na srijedu, ubivši najmanje šest osoba, rekli su ukrajinski vojni i lokalni dužnosnici. Rusija je lansirala četiri krstareće rakete na Odesu, priopćilo je južno zapovjedništvo ukrajinskih oružanih snaga. Vojska je ranije rekla da su dvije rakete uništene prije nego što su pogodile svoje ciljeve.

"Kao rezultat zračne borbe i eksplozivnih valova, oštećeni su poslovni centar, obrazovna ustanova, stambeni kompleks, prehrambeni objekti i trgovine u središtu grada", objavilo je južno zapovjedništvo u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram.

Troje ubijenih ljudi radilo je u skladištu trgovačkog lanca kada ga je projektil pogodio i zapalio, dodala je vojska. Tamo je ranjeno sedam ljudi. Serhij Bračuk, glasnogovornik vojne uprave u Odesi, objavio je video i fotografije na kojima se vide višekatnice kojima nedostaju dijelovi zidova i razneseni su prozori, kao i vatrogasci koji se bore s plamenom u nečemu što je izgledalo kao skladište.

U odvojenom raketnom napadu ruske snage ubile su tri civila u istočnoj ukrajinskoj regiji Doneck, objavio je guverner Pavlo Kirilenko na Facebooku.

"Projektili su ... pogodili privatne kuće u gradovima i uzrokovali značajnu štetu: u Kramatorsku je uništeno najmanje pet privatnih kuća i oko dvadesetak oštećeno, u Kostjantinovki su dvije uništene, a 55 oštećeno", rekao je.

Ukrajinske zračne snage priopćile su da su tijekom noći uništile tri rakete i devet dronova.

Reuters nije mogao neovisno provjeriti izvješća.

Iz Rusije zasad nema komentara. I Rusija i Ukrajina poriču da u svojim vojnim operacijama gađaju civile.

9:00 - Bjelorusija je počela dobivati taktičko nuklearno oružje od Rusije, rekao je njezin predsjednik Aleksandar Lukašenko rekao je za Rossiya-1. Na pitanje voditelja ruske državne televizije kasnije je li Bjelorusija već primila dio oružja, Lukašenko je odgovorio: "Ne sve, malo po malo".

Čini se da je potvrdio da je njegova vlada preuzela neko oružje od Rusije i dodao da je ono tri puta jače od atomskih bombi bačenih na japanske gradove Hirošimu i Nagasaki 1945.

Lukašenko je jučer rekao da neće oklijevati upotrijebiti oružje ako se njegova zemlja suoči s agresijom. "Ne daj bože da danas moram donijeti odluku o uporabi tog oružja, ali ne bi bilo oklijevanja ako se suočimo s agresijom", rekao je predsjednik Lukašenko.

8:55 - Ruski predsjednik Vladimir Putin održao je u utorak sastanak s ratnim blogerima i ustvrdio da ukrajinska protuofenziva nije napredovala. Rekao je grupi okupljenoj u Moskvi da se ruska vojna kampanja može razvijati, ali se neće bitno promijeniti.

8:44 - U posljednja dva tjedna došlo je do porasta ruskih taktičkih borbenih letova, posebno iznad južne Ukrajine. To je gotovo sigurno bio odgovor na izvješća o povećanim ukrajinskim ofenzivnim operacijama, dok ruske zračno-svemirske snage (VKS) pokušavaju podržati kopnene trupe zračnim napadima. Unatoč porastu, VKS-ova dnevna stopa naleta i dalje je mnogo niža od vrhunca od 300 dnevnih misija početkom rata, izvijestilo je britansko ministarstvo obrane.

8:41 - Dmitrij Medvedev, dugogodišnji saveznik Vladimira Putina i trenutačno zamjenik predsjedavajućeg Vijeća sigurnosti Rusije, rekao je na Telegramu da Rusija mora staviti demilitariziranu zonu zapadno od ukrajinskog Lavova, koji je nazvao ruskim imenom Lvov i njemački naziv Lemberg.

Nastavio je rekavši da, kao rezultat sabotaže Sjevernog toka, za koju je naveo "zapadno suučesništvo", da Rusija ne bi trebala imati "nikakva preostala ograničenja da se suzdrži od uništavanja kabelskih komunikacija naših neprijatelja, postavljenih duž dna oceana".

8:20 - Unatoč strogim zakonima o cenzuri, jedna skupina i dalje uživa relativnu slobodu u ruskom informacijskom prostoru – vojni blogeri. Postali su istaknuti nakon neuspjeha Moskve da pripremi rusku javnost za dugotrajni rat, a Vladimir Putin se "sve više oslanja" na njih kako bi zadržao potporu, kažu vojni stručnjaci.

Institut za proučavanje rata priopćio je kako Putin štiti i odabire prokremaljske blogere kako bi pridobili njihovu publiku i pokušali utjecati na širu ultranacionalističku zajednicu "Putin vjerojatno postavlja informacijske uvjete kako bi spriječio potencijalne linije napada na Kremlj u slučaju ruskog neuspjeha", rekao je tamošnji ISW.

Također je "sve svjesniji" da su proratne osobe na društvenim mrežama njegova "ključna biračka grupa" za održavanje podrške u ruskoj javnosti.

7:15 - Tri su osobe ubijene, a još tri ozlijeđene u ranojutarnjem ruskom napadu na Kramatorsk i Kostyantynivku u Donjecku, prema regionalnom guverneru.

Suspilne, ukrajinska državna televizija, javlja da je najmanje pet kuća uništeno u Kramatorsku, a još oko 20 je oštećeno, dok su u Kostyantynivki dvije kuće uništene, a 55 oštećeno. Citira regionalnog guvernera Pavla Kirilenka.

Naveo je da se napad dogodio u 5 ujutro po lokalnom vremenu

6:44 - Hitne službe su na terenu nakon noćnog ruskog napada u Odesi. Požar je buknuo u poslovnom centru i skladištu trgovačkog lanca.

