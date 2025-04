Big Boss poslao Princa da s Bellom izvadi drogu, a članovi grupe se hvalili na SKY-u: Europu treba napuniti prahom

Prosinac je 2019. Brod koji plovi iz Brazila do talijanske luke La Spezia prevozi granitnu građu. No među granitnom građom je skriveno i 338 kilograma kokaina. Kako je riječ o velikom teretnom brodu i velikom broju paleta, treba se točno znati gdje se kokain skriva: na paletama 7,8,9 i 10. Na njima je skriveno 300 paketa u kojima je 338 kilograma kokaina. Da je droga tamo skrivena, doznala je talijanska policija, koja je odlučila postaviti zamku "vlasnicima" kokaina. Ili barem onima koji će po kokain doći. A po drogu je trebao doći Princ. Odnosno Juraj Martin Juričan koji je na SKY-u poznat kao Princ. SKY je platforma za kriptiranu komunikaciju, koju je koristila kriminalna skupina na čijem je čelu bio Kristijan Palić. On je trenutačno u istražnom zatvoru u Turskoj i to nakon što je koncem 2023. uhićen u Istanbulu u akciji Kartel 3.

Njegovo izručenje od tada do danas je tražilo više zemalja, uključujući i Hrvatsku, ali za sada nije nigdje izručen. No zato je u Hrvatskoj neki dan protiv njega i još 19 osoba pokrenuta istraga u akcijama Armageddon i Ibiza, jer ih USKOK sumnjiči da su su u sklopu zločinačkog udruženja organizirali krijumčarenje oko 6,6 tona kokaina vrijednog više od 200 milijuna eura. Kako su to radili, policija je doznala zahvaljujući dekripciji SKY-a, preko kojeg je Palić, kojeg na SKY-u zovu Boss i Bg Boss, komunicirao s ostalima uključenima u operacije krijumčarenja droge. Članovi kriminalne skupine nakon ukrcaja droge na brod, Paliću šalju fotografije broda, ali i kontejnera te brojeve paleta na kojima je skriven kokain.

Kretanje broda prati se cijelim putem i o tome se izvještava Palić, a u međuvremenu Princ 9. siječnja 2020. odlazi u Italiju jer je njegov posao da nakon vađenja kokaina iz broda organizira kopneni transport kamionom. - Bella je rekla da će kamion doći u skladište u 18.30 po talijanskom vremenu - piše Palić na SKY-u osobi čiji je identitet još neutvrđen. Ta osoba nakon toga Paliću šalje fotografije broja kontejnerske plombe. - Roba više nije u kontejneru i sada se radi o normalnom prijevozu paleta. Samo treba spustiti četiri palete, nakon toga kamion odlazi, a Bella će s ujakom preuzeti 30 - odgovara neidentificirani korisnik SKY-a Paliću. No stvari su se zakomplicirale jer je talijanska policija doznala za transport pa je postavila zamku. U koju su upali Bella i Princ. Ovaj potonji je Palića izvještavao o tome gdje je i što radi, a kako se jedno vrijeme nije javljao, Palić se zabrinuo pa je poslao ljude da izvide što se dogodilo.

Kada je doznao da su mu pali i čovjek i droga, Palić nakon toga, proizlazi iz SKY komunikacije, šalje Ivana Mutavdžiju, koji je u kriminalnoj organizaciji, kako se sumnja, zadužen za sastanke s dobavljačima, u Italiju da Princu nađe odvjetnika i organizira mu obranu. Dok Mutavdžija u Italiji traži odvjetnika za Princa, Palić mu šalje poruku koju je dobio od Dragana Ždravca, člana Palićeve kriminalne skupine, koji sudjeluje u organizaciji krijumčarenja tona marihuane. Po USKOK-u, ta se marihuana nabavlja iz Albanije od klana Dreshaj, a prema preciznim financijskim evidencijama kriminalne skupine klanu Dreshaj za marihuanu je isplaćeno milijun eura. Uglavnom, Ždravca muči to što se sastajao s Bellom koja je uhićena s Princem. - Misliš li da postoji mogućnost da su me slikali u Italiji dok sam bio na večeri s Bellom? Jer to bi moglo naštetiti mojim poslovima u Zagrebu- piše Ždravac Paliću. - Ne možemo to znati sada. Čekamo informacije oko toga. A sve da su te i slikali s Bellom to ništa ne dokazuje - umiruje Palić Ždravca.

No kako se posao treba nastaviti, svim preprekama usprkos, nakon što je u siječnju 2020. pala pošiljka s kokainom u Italiji, u ožujku 2020. novi transport droge iz Brazila je krenuo prema Portugalu. Ovaj put droga je bila skrivena među - sladoledom!? Palić tada, kako se sumnja, u Portugal šalje Marka Grabovca, koji se treba pobrinuti za izvlačenje kokaina i njegovu daljnju distribuciju. Međutim dolazi do neočekivanih problema. - Kupio sam avionske karte, no ne mogu putovati jer Njemačka zbog COVID restrikcija ne dozvoljava ulazak u zemlju onima koji nemaju u Njemačkoj prijavljenu adresu - javlja Grabovac Paliću. Dan kasnije Palić pita nekog kakvo je stanje s COVID restrikcijama u Španjolskoj, pa nastavlja razgovor oko kokaina. - Bila su tri kontejnera, no u samo jednom je bila roba, složena među komadima sladoleda od kilograma. U vrećama je. Ta tvrtka sa sladoledom je u vlasništvu Brazilca, a ja sam kod njega bio doma više puta. On je samo trebao robu uklopiti u svoj teret i prodati je u Portugalu. U Brazilu je robu pakirao sam drug osobno, a Europljana u ovom poslu nije bilo - pojašnjava Palić osobi s kojom komunicira preko SKY-a.

No ovakvo poslovanje ima svoje rizike pa se Palić žali nepoznatom sugovorniku, kojem šalje glasovnu poruku - Do travnja 2020. imali smo pet padova i samo jedan prolaz. Onaj granit u Italiji je bio start godine, pa onda jedan test, onaj bio dizel što smo radili, dva firma-firma, onaj jedan prah je prošao i sada ovo. Trebalo bi da nam u sljedećoj pošiljci proći 600 komada, da nam pokrije gubitke posla, svima zajedno... Gubitak o kojem Palić govori sugovorniku odnosi se na akciju Ice Cube u kojoj je portugalska policija u travnju 2020. zaplijenila 2,3 tone kokaina, a USKOK sumnja da je krijumčarenje te droge organizirao Palić. On i njegovi sugovornici u razgovorima oko krijumčarenja kokaina kažu i da "Europu treba napuniti prahom".

Kokain su iz Brazila krijumčarili brodovima te su ga skrivali među transportima sladoleda, granitnih ploča, bio dizela... Iako se Palića ostale sumnjiči za organiziranje krijumčarenja 6,6 tona kokaina, od te droge prošlo je samo 500 kilograma, jer je sve ostalo zaplijenjeno u policijskim akcijama po Europi. Što se pak tiče krijumčarenja marihuane, USKOK sumnja da se marihuana nabavljala od Viktora i Kristijana Dreshaja, iz crnogorskog klana Dreshaj. Zanimljivo je da je Palićeva kriminalna skupina vodila vrlo precizne financije koje u slengu zovu "matkom".

Riječ je o tablicama u kojima se vode podaci o prihodima i rashodima, dugovanjima, plaćenom i neplaćenom. Osim toga, u tim tablicama se preciziralo i koliko se novca treba platiti vozačima kamiona u kojima se krijumčarila droga, a zapisano je i da je kriminalna skupina jednom morala platiti vlasniku skladišta koji je imao trošak jer zbog izvlačenja droge iz kamiona taj dan nije mogao raditi. Naime, njegova tvrtka, kojom se kriminalna skupina koristila za svoje poslove, je bila - legalna. Odnosno obavljala je legalni posao, a vlasnik je sa strane zarađivao na "poslovima" s Palićem i ostalima. Što se tiče plaćanja milijun eura Dreshajima za marihuanu, u "matki" kriminalne skupine zapisano je kada je i koliko plaćeno u tranšama. Konkretnije, 4. prosinca 2020. Ždravac je, kako se sumnja Kristijanu Dreshaju na parkiralištu hotela Swissotel u Sarajevu predao 250.000 eura, dok mu je 13. siječnja 2021. u hotelu Crown Plaza u Beogradu predao 169.000 eura. Kada Dreshaj sam nije mogao doći na sastanke, Ždravcu je po novce slao svoje izaslanike, a ti sastanci su se odvijali u nekim tvrtkama u Zagrebu ili i Herceg etno selu u Međugorju.

Svi su održani od kraja 2020. do konca veljače 2021. i članovima klana Dreshaj na njima su predani iznosi od 70.000 do 250.000 eura. Novac je uvijek predavao Ždravac, koji je unutar Palićeve skupine, kako se sumnja, bio zadužen za vođenje financija. Zahvaljujući komunikaciji osumnjičenika putem SKY-a, istražitelji su doznali i kako se marihuana dostavljala kupcima. Nakon što bi preko SKY-a bila dogovorena cijena, koja se kretala od 1.900 do 2.400 eura po kilogramu, poslala bi se fotografija vozila i tablice tog vozila u koji bi se paketi s drogom ubacili. Uz to je išla i uputa da će ključ od vozila biti ostavljen na kotaču. Dogovorilo bi se mjesto sastanka i onda bi kupac, nakon što bi roba bila plaćena, došao po svoju robu. Pošto Palićeva skupina posluje kao prava korporacija, bile su moguće i - reklamacije. U jednom do SKY razgovora, nakon primopredaje robe, prodavač pita kupca je li zadovoljan. - Droga im čudan miris - odgovara kupac. - Možeš je vratiti, a mi onda vraćamo novac, svih 30.000 eura - kaže prodavač. I uistinu roba je vraćena, no to je onda stvorilo male probleme u organizaciji daljnje distribucije, no sve je brzo riješeno.

Poslove oko kupovine i distribucije marihuane su, kako se sumnja, vodili Ivan i Antun Palić, koji su rodbinski povezani s Kristijanom Palićem, a nakon što bi marihuana iz Albanije stigla u Hrvatsku, skladištila se u posebnim "štekovima". Ako bi netko od kupaca tražio novu robu prije no što bi platio staru, za odobrenje takvog posla pitalo se Kristijana Palića. U jednom takvom slučaju Hrvoje Kelić traži od Ivana Palića novu pošiljku droge, a Palić mu prvo kaže: - Burke, ti si dao 35 hiljada... Sugerira mu da je platio manje no što je trebao, na što mu Kelić odgovara svojim izračunom u kojem zbraja i oduzima količine kupljene droge u više navrata, sume za koje je kupljena, sume koje je platio do tog trenutka te na kraju zaključuje da je Paliću još dužan 120.000 eura.

Kada su raspravili financije, Kelić od Palića traži još droge: - Ajde, trebat ćemo Zaprešić napunit - kaže Kelić. - Čekaj, moram provjerit koliko ima - odgovara Palić, pa naknadno javlja da ima još 27 kilograma marihuane i pita Kelića hoće li da mu sve to pošalje. - Da, sve šalji u Zaprešić, na ovu adresu gdje će biti parkiran bijeli Punto - odgovara Kelić. Ta primopredaja je izrealizirana dan nakon tog razgovora, a da je realizirana, smatra USKOK, potvrđuje komunikacija između Palića i Ždravca u kojoj Palić kaže da "treba Medi u Zaprešić odfurat", a Medo je, inače, Kelićev nadimak. - Ti javi burke kada je vulo spreman - piše Palić Keliću. - Sutra, kada promijenim u eure - odgovara mu Kelić - Samo molim te neka novčanice budu u apoenima od 500 eura - završava priču oko financija Palić.

Što se tiče Maria Gavrića, suvlasnika Ritza, koji je lani u srpnju osuđen jer je od skupine Viktora Milakovića kupovao kokain, ovaj put ga se sumnjiči da je od Palića i njegovih kupovao marihuanu. Osumnjičen je sa svojim poslovnim partnerom Petrom Jerkovićem, koji je kako se sumnja, dogovarao kupnju oko 200 kilograma marihuane za oko 400.000 eura. - Platit ćemo u gotovini, a Mario ima keš - kaže Jerković Kristijanu Paliću dok dogovara taj posao. Marihuana je na Jerkovićevu adresu dostavljena u kombiju, a Jerković je, proizlazi iz SKY komunikacije, 400.000 eura platio u tri rate od 27. studenoga 2020. do 16. veljače 2021.