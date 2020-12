Biden će imati samo 16 dana za produljenje presudnog ugovora: U pitanju je nuklearno oružje

Možda i prvi veliki izazov za izabranog američkog predsjednika Joea Bidena, kad zasjedne u Bijelu kuću 20. siječnja 2021., bit će produljenje jednog od najvažnijih sporazuma na svijetu, onog o ograničavanju nuklearnog naoružanja koji su Sjedinjene Države i Rusija sklopile 2010. godine. Sporazum Novi start koji je potpisan u vrijeme kada je Biden bio potpredsjednik, a prema čijem je produljenju sadašnji američki lider Donald Trump imao velike rezerve, istječe 5. veljače što znači da će Biden imati samo 16 dana da ga produlji. Tim sporazumom ograničava se broj nuklearnog oružja koje dvije države mogu razmjestiti.

Trump htio i Kinu za stolom

SAD i Rusija kontroliraju više od devet desetina globalnog arsenala nuklearnog oružja i Novi start je sporazum kojim se ograničava to naoružanje. Ugovor svaku od te dvije države ograničava na posjedovanje najviše 1550 razmještenih strateških bojevih glava i 700 razmještenih raketa i zrakoplova koji ih mogu nositi. Dvije su države ta ograničenja implementirale do roka 2018. godine. Sporazum dopušta i međusobne inspekcije arsenala naoružanja. Dvojica predsjednika, američki i ruski, mogu ga produljiti za pet godina. Aktivisti potiču Bidena da s ruskim liderom Vladimirom Putinom pristane na neuvjetovano, brzo produljenje za pet godina.

Prema procjenama promatrača, Rusija ima najveći ukupni broj bojevih glava u svijetu, oko 6400, a SAD ih ima 5800. Kina i Francuska imaju ih po tristotinjak, a Velika Britanija, Indija, Pakistan, Sjeverna Koreja i Izrael manje. Bivši predsjednik George W. Bush i Trump već su se povukli iz nekoliko njih, no Novi start je ipak daleko najvažniji. Biden je prije naglašavao da je zainteresiran za produljenje sporazuma, ali 16 dana je vrlo malo vremena. Većina američkih analitičara ne očekuje da će Trumpova administracija produljiti sporazum u svojim posljednjim danima, ali Rusi su itekako zainteresirani za nastavak implementacije ugovora. Putinova vlada, kao i sam predsjednik Rusije, više su puta naglasili svoje protivljenje gašenju sporazuma.

“Kao što su dramatične akcije potrebne kako bismo se borili protiv klimatskih promjena i pandemije COVID-19, pametno i hrabro američko vodstvo potrebno je kako bi se smanjila prijetnja nuklearne katastrofe”, poslalo je pismo Bidenu u studenome više od 20 skupina aktivista za zaštitu okoliš i kontrolu naoružanja. Bude li Novi start istekao, bilo bi to prvi put nakon čak pola stoljeća da ne postoji sporazum između Rusije i SAD-a o ograničenju najrazornijeg oružja. Tijekom hladnog rata, vodstva SAD-a i Sovjetskog Saveza uspostavila su ograničenja jer je tada strah od moguće nuklearne katastrofe bio znatno veći nego danas. Trumpova administracija mjesecima je neuspješno pregovarala s ruskom stranom o produljenju Novog starta, a jedan je od uvjeta Washingtona bio zahtjev da i Kina bude uključena u sporazum, no Peking to nije htio. Kineski je arsenal u usponu, ali znatno je manji od ruskog ili američkog.

Zatim su Amerikanci u pregovorima s Rusima zahtijevali da obje strane pristanu na zamrzavanje broja ukupnog nuklearnog oružja, ne samo strateškog koje je obuhvaćeno sporazumom, na što Rusi nisu pristali. Trumpovi kritičari pak smatraju da on nije htio produljiti Novi start samo zato što ga je potpisao Barack Obama, njegov prethodnik čije je nasljeđe htio demontirati. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov poziciju Trumpove administracije opisao je kao “kaotičnu” te je rekao da zahtjevi Washingtona “nisu bili ozbiljni ni profesionalni”.

Produljite ugovor

Biden je u predizbornoj kampanji naglašavao da se zalaže za produljenje sporazuma, ali kao temelj za novi aranžman o kontroli naoružanja. No, nije pritom htio odgovoriti na pitanja na koliko bi dugo htio da se sporazum produlji, pet godina ili pak nešto kraće. – Traje debata među njegovim saveznicima je li pravi potez produljenje za pet godina ili pak ima više smisla kraće razdoblje – rekao je Jon Wolfsthal, savjetnik za kontrolu naoružanja bivšeg predsjednika Baracka Obame. Kada bi bio potpisan sporazum na pet godina, potencijalno bi završavao nakon isteka prvog Bidenova mandata na početku 2025. godine.

Prekjučer su u tekstu u Foreign Affairsu, magazinu američkog vanjskopolitičkog establišmenta koji se čita u cijelom svijetu, bivši senator Sam Nunn i bivši ministar energetike Ernest Moniz pozvali Bidena da ostvari obećanje i produlji Novi start za pet godina te da, zajedno s Moskvom, radi na ukupnom smanjivanju broja razmještenih nuklearnih bombi. Kao što je svijet “mjesečario” prema Prvom svjetskom ratu koji nitko nije htio, tako se može u 21. stoljeću dogoditi i nuklearni rat koji treba izbjeći, smatraju. Zato bi i američka vlada trebala reformirati, pišu za Foreign Affairs, proceduru koja dopušta predsjedniku da samostalno odluči o upotrebi nuklearnog oružja. Umjesto toga trebao bi se konzultirati s posebnim dužnosnicima te liderima obje stranke u Kongresu.