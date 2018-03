Bešlagić o Istanbulskoj: Nas u Bosni prvo nauče tko je Srbin, musliman ili Hrvat

EVO ME MIŠEVI KOJI RADITE ZA MEDIJE KOJI PROPAGIRAJU FAŠIZAM !! Protiv sam laznih vijesti koje šire,potkupljivi ljudi. Biti nacionalno osvješten je pitanje svih naroda na ovim prostorima,ali mrziti druge zbog njihove vjere ili imena i misliti da si bolji narod od drugoga je fašizam!! Jeste li prepoznali ovu pojavu kod svih naroda?! Jeste... onda počnimo ukazivati na nju a ne ignorisati je!! Narod je medij koji će vam jasno poslati poruku na izborima!! Ova mladost koju trujete godinama mržnjom!! Nećemo više šutjeti na vaše laži!! Mi smo medij!! I hvala Bogu da nismo dio vaše priče. #narodipravda

A post shared by Enis Bešlagić🎭 (@beslagicenis_jedini_pravi) on Mar 23, 2018 at 5:51am PDT