NOVO-STARO RADNO MJESTO

Vili Beroš suprugu je upoznao u Vinogradskoj: Ona iza sebe ima propali brak, a s njim je dobila još dvoje djece

Zagreb: Poznati na premijeri drame Kralj Gordogan
09.11.2025.
u 18:00

Smijenjeni ministar nije često otkrivao podatke iz privatnog života, no poznato je da je oženjen, a velika podrška mu je uvijek bila upravo samozatajna supruga Jasminka s kojom dijeli lijepe uspomene iz Vinogradske.

Bivši ministar zdravstva Vili Beroš, koji je smijenjen s pozicije zbog optužnice za korupciju pri nabavi medicinske opreme u aferi Mikroskop, ovog je tjedna i službeno došao na novo-staro radno mjesto neurokirurga u KBC Sestre milosrdnice. Tim povodom njegov kolega, dr. Ivan Radić, za Večernji je progovorio o detaljima Beroševog novog angažmana.

- Bavit će se tumorima mozga i aneurizmama, što je radio i prije i to vrhunski. Znam jer smo tu provodili dane i noći i osobno ne bih imao problem biti njegov pacijent, bez obzira na protok od sedam godina. Priče da je zaboravio raditi nemaju osnove. To je što se tiče struke, a u drugo ne ulazim - kazao je neurokirurg iz Vinogradske, ne želeći komentirati kontroverze koje se posljednjih mjeseci vežu uz smijenjenog ministra. Beroš nije često otkrivao podatke iz privatnog života, no poznato je da je oženjen, a velika podrška mu je uvijek bila upravo samozatajna supruga Jasminka s kojom dijeli lijepe uspomene iz Vinogradske.

Naime, gospođa Beroš po struci je odgojiteljica, a iako svom suprugu pruža neizmjernu podršku, u javnosti se ne pojavljuje često. Vili i Jasminka u braku su od 2000. godine, a upoznali su se nekoliko godina nakon što se ona razvela od prvog supruga s kojim ima kćer Lanu. Njihov prvi susret dogodio se 1992. godine u Vinogradskoj bolnici, gdje je Beroš bio na specijalizaciji, nastavio se na kavi i već tada je zaiskrilo među njima.

- Osvojio me svojom nježnošću i neposrednošću. I tada je, kao i danas, bio jako pažljiv, često me šarmirao nekim lijepim cvijetom. Svidjelo mi se što je organiziran, uvijek je obraćao pozornost na detalje. Mogu reći da je vrlo pouzdana osoba na koju se čovjek uvijek može osloniti - otkrila je Jasminka Beroš ranije za medije čime ju je osvojio suprug Jelšanin s kojim ima dvoje djece, kćer Lauru i sina Adriana. S njim je na naslovnici spomenutog časopisa pozirala pod naslovom "Junak nacije i nježni suprug".

Za svog supruga govorila je da je tip osobe koja voli provoditi vrijeme kod kuće i čitati medicinsku literaturu, a voli odigrati i partiju šaha i prošetati se s obitelji Jarunom. Inače, Jasminka Beroš radi kao odgojiteljica u jednom zagrebačkom vrtiću, a više je puta kazala kako je suprugu velika podrška. – Mi smo povezana obitelj, suprug je manje kod kuće, ali podrška smo mu – priznala je Jasminka svojedobno za RTL Danas.
