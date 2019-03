Bernardić: Uljanik svaki dan košta državu dva milijuna kuna

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić u nedjelju je u Splitu za stanje u Uljaniku optužio aktualnu Vladu ustvrdivši da dvije i pol godine nije poduzimala ništa za rješavanje problema u tom brodogradilištu, te kako svaki dan nerješavanje tog problema državu košta dva milijuna kuna.

- Svaki dan nerješavanje problema Uljanika hrvatske građane i hrvatsku državu košta dva milijuna kuna. Od prve neisplaćene plaće u Uljaniku prošlo je sedam mjeseci, a to pokazuje da ova Vlada nema apsolutno nikakvu ideju i nikakav plan za Uljanik i to će sad hrvatske građane koštati više od 350 milijuna kuna. Dakle gotovo 400 milijuna kuna morat će platiti svi hrvatski građani zato što ova Vlada u zadnjih sedam mjeseci nije uspjela riješiti problem - rekao je Bernardić novinarima u Splitu.

Na upit kako komentira ulogu IDS-a u vezi s Uljanikom i odgovornost SDP-a s obzirom na to da je vlada Zorana Milanović dala najviše državnih jamstva za to brodogradilište, Bernardić je odbacio odgovornost SDP-a.

- Više od 80 posto jamstava pokriveno je brodovima, dok je SDP bio na vlasti proizvodili su se brodovi, kad je HDZ došao na vlast proizvode se samo afere, vlada nered i nema kontrole nedržavnih jamstava - ustvrdio je Bernardić.

Po njegovom tumačenju, sadašnja vlada, mada dvije i pol godine zna za sve probleme Uljanika, ne poduzima ništa.

- Aktualna vlada je na sceni dvije i pol godine i imaju sva izvješća na stolu od Jadranbroda koji prati stanje u brodogradnji. Dvije i pol godine premijer Plenković to ima, njegovi ministri gospodarstva su dvije i pol godine upozoravani na sve probleme u Uljaniku i oni dvije i pol godine nisu poduzeli ništa i nisu kontrolirali kako se troši novac - smatra Bernardić.

- Njih nije bilo briga za udjel države, za državna jamstva i sada nakon dvije i pol godine pokušavaju prebaciti odgovornost sa sebe spektakularnim uhićenjima. Na žalost, to neće moći - poručio je Bernardić. Pri tomu je ustvrdio da je postojala stroga kontrola državnih jamstava dok je SDP bio na vlast i da je postojao red.

Komentirajući stanje u Agrokoru, Bernardić je ocijenio kako je "itekako nesigurna budućnost" te kompanije.

- Afera Agrokor, afera Borg, bila je najveća korupcijska afera u povijesti Hrvatske. Agrokor se danas zadužuje po većoj kamatnoj stopi nego u vrijeme Todorića - rekao Bernardić.

Po njegovim riječima, oni koji su pisali "lex Agrokor" poslije su se na tom zakonu obogatili pod visokim pokroviteljstvom samog predsjednika vlade, koji je bio upućen u cijelu korespondenciju oko grupe Borg.

Na upit kako komentira primjedbe da je, kako se novinar izrazio, sebi zabio autogol fotografirajući se s riječkim vjeroučiteljem koji je zagovaratelj ProLife inicijative i molitelj ispred bolnice, Bernardić je kazao kako je SDP stranka koja ne dijeli ljude po vjerskoj, nacionalnoj ili rodnoj osnovi.

- Bez obzira je li netko muško ili žensko, star ili mlad, Hrvat, Srbin, Rom, Mađar, Talijan, gay ili straight, - bez obzira jesi li katolik, pravoslavac, musliman - za nas je o nebitno. Za nas je jedino bitno jesi li čovjek - rekao je Bernardić.

On je u nedjelju u Splitu sudjelovao na konferenciji „Forum Dalmacija - Progresivne politike u regionalnom kontekstu“, u organizaciji Foruma mladih SDP-a Split i Foruma mladih SDP-a Zadar. Istaknuo je kako mladi u Hrvatskoj najteže pronalaze posao i "krov nad glavom" od svih mladih u zemljama članicama EU.

- Čak 92 posto mladih u Hrvatskoj do 24. godine života živi s roditeljima, a do 35 godina starosne dobi s roditeljima ih živi oko 60 posto. To su porazni podaci koji pokazuju da mladi u Hrvatskoj nemaju šansu uspjeti - ocijenio je Bernardić.

