Iran Trumpovu objavu proglasio svojom pobjedom, otvaraju Hormuški tjesnac. Ovo je njihovih 10 uvjeta

Iransko Vrhovno vijeće sigurnosti u srijedu je objavilo da će pregovori sa Sjedinjenim Državama započeti u petak 10. travnja u Islamabadu, nakon što je Teheran Washingtonu, preko posrednika Pakistana, podnio prijedlog od 10 točaka, izvijestili su iranski državni mediji dodajući da razgovori ne signaliziraju kraj rata. Iran je objavio da razgovori, koji bi mogli trajati do 15 dana i mogli bi se produžiti sporazumom, imaju za cilj finaliziranje detalja prijedloga, koji uključuje odredbe o tranzitu kroz Hormuški tjesnac, ublažavanju sankcija i povlačenju američkih borbenih snaga iz regionalnih baza. Iranska nacionalna televizija objavila je da je američki predsjednik Donald Trump prihvatio iranski plan od 10 točaka te da je to „pobjeda” za tu zemlju.

Američki predsjednik Donald Trump je ranije u srijedu izjavio da je pristao "obustaviti bombardiranje i napade na Iran na razdoblje od dva tjedna", pod uvjetom da Teheran pristane na potpuno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Time je Trump odustao od roka u 20 sati u utorak po washingtonskom vremenu koji je dao Iranu da ponovno otvori Hormuški tjesnac, ključan za globalnu opskrbu naftom ili se u protivnom suoči s uništenjem "čitave jedne civilizacije".

Trump je rekao da je razgovarao s čelnicima Pakistana, koji je bio glavni posrednik između Washingtona i Teherana i koji je tražio dvotjedno primirje u iranskom ratu. "Na temelju razgovora s premijerom Šehbazom Šarifom i feldmaršalom Asimom Munirom iz Pakistana, u kojima su zatražili da obuzdam razornu silu koja je večeras poslana na Iran, i pod uvjetom da Islamska Republika Iran pristane na POTPUNO, NEPOSREDNO i SIGURNO OTVARANJE Hormuškog tjesnaca, pristajem obustaviti bombardiranje i napade na Iran na razdoblje od dva tjedna", napisao je Trump na društvenim mrežama. „Ovo će biti dvostrano PRIMIRJE“, rekao je Trump.

Dužnosnik Bijele kuće rekao je da je Iran također pristao na privremeni prekid vatre, prenio je CNN. Trump je isto tako rekao da je SAD primio prijedlog od Irana u 10 točaka i da "vjeruje da je to izvediva osnova za pregovore".

Pakistanski premijer Šarif u utorak je zatražio od Trumpa da za dva tjedna produži rok koji je nametnuo Iranu za otvaranje Hormuškog tjesnaca. "Kako bi diplomacija mogla odraditi svoje, iskreno tražim od predsjednika Trumpa da produži rok za dva tjedna", napisao je Šarif u objavi na X-u. Istovremeno je zatražio od "iranske braće" da otvore Hormuški tjesnac na odgovarajuće razdoblje od dva tjedna kao gestu dobre volje.

Iran pristaje ponovno otvoriti Hormuški tjesnac tijekom dvotjednog primirja

Iranski ministar vanjskih poslova izjavio je da će „siguran prolaz” kroz Hormuški tjesnac biti moguć tijekom dva tjedna, nakon što je Donald Trump najavio dvotjedno primirje. U izjavi u ime iranskog Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost (SNSC), Abbas Araghchi rekao je da će privremeno ponovno otvaranje tjesnaca biti provedeno „u koordinaciji s iranskim oružanim snagama i uz dužno uzimanje u obzir tehničkih ograničenja”. Također je rekao da će Iran obustaviti svoje napade ako napadi na njega prestanu.

Plan Irana od 10 točaka za uvjetno primirje, objavljenih na iranskoj državnoj televiziji: