Na dva tjedna: Donald Trump pristao obustaviti 'bombardiranje i napad na Iran'

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u srijedu da je pristao "obustaviti bombardiranje i napade na Iran na razdoblje od dva tjedna", pod uvjetom da Teheran pristane na potpuno otvaranje Hormuškog tjesnaca, prenose agencije. Trump je ranije Iranu dao rok do 20 sati u utorak po washingtonskom vremenu - odnosno 2 sata ujutro po srednjoeuropskom - da ponovno otvori Hormuški tjesnac, ključan za globalnu opskrbu naftom. U protivnom je zaprijetio uništenjem "čitave jedne civilizacije".

Trump je rekao da je razgovarao s čelnicima Pakistana, koji je bio glavni posrednik između Washingtona i Teherana i koji je tražio dvotjedno primirje u iranskom ratu. "Na temelju razgovora s premijerom Šehbazom Šarifom i feldmaršalom Asimom Munirom iz Pakistana, u kojima su zatražili da obuzdam razornu silu koja je večeras poslana na Iran, i pod uvjetom da Islamska Republika Iran pristane na POTPUNO, NEPOSREDNO i SIGURNO OTVARANJE Hormuškog tjesnaca, pristajem obustaviti bombardiranje i napade na Iran na razdoblje od dva tjedna", napisao je Trump na društvenim mrežama. „Ovo će biti dvostrano PRIMIRJE“, rekao je Trump.

Dužnosnik Bijele kuće rekao je da je Iran također pristao na privremeni prekid vatre, prenio je CNN. Trump je isto tako rekao da je SAD primio prijedlog od Irana u 10 točaka i da "vjeruje da je to izvediva osnova za pregovore". Pakistanski premijer Šarif u utorak je zatražio od Trumpa da za dva tjedna produži rok koji je nametnuo Iranu za otvaranje Hormuškog tjesnaca. "Kako bi diplomacija mogla odraditi svoje, iskreno tražim od predsjednika Trumpa da produži rok za dva tjedna", napisao je Šarif u objavi na X-u. Istovremeno je zatražio od "iranske braće" da otvore Hormuški tjesnac na odgovarajuće razdoblje od dva tjedna kao gestu dobre volje.

- Čitava civilizacija će večeras umrijeti i nikada se više neće vratiti. Ne želim da se to dogodi, ali vjerojatno hoće. Međutim, sada kada imamo potpunu i totalnu promjenu režima, gdje prevladavaju drugačiji, pametniji i manje radikalizirani umovi, možda se može dogoditi nešto revolucionarno prekrasno, TKO ZNA? Saznat ćemo večeras, jedan od najvažnijih trenutaka u dugoj i složenoj povijesti svijeta. 47 godina iznude, korupcije i smrti konačno će završiti. Bog blagoslovio veliki narod Irana! - objavio je ranije Trump što je izazvalo burne reakcije.

Lider demokratske manjine u Senatu SAD-a Chuck Schumer kritizirao je Trumpa kao "vrlo bolesnu osobu". "Svaki republikanac koji nam se odbije pridružiti u glasanju protiv ovog bezobzirnog rata nosit će odgovornost za svaku posljedicu", napisao je on na svom računu na X-u.

Demokratska senatorica Patty Murray nazvala je predsjednikove izjave "krvožednim". "On je jednostavno lud", rekao je demokratski guverner Kentuckyja Andy Beshear. Kongresnica Marjorie Taylor Greene, nekad Trumpova suradnica a sada žestoka kritičarka, izjavila je u nedjelju da je Donald Trump "poludio". Glavni tajnik UN-a António Guterres izjavio je u utorak da je "duboko zabrinut" nedavnim izjavama Donalda Trumpa o Iranu, posebno njegovim prijetnjama da će uništiti "čitavu civilizaciju", prema riječima njegovog glasnogovornika.

"Glavni tajnik duboko je zabrinut izjavama koje smo čuli jučer i ponovno jutros (...) koje sugeriraju da bi cijeli narod ili civilizacija mogli biti podvrgnuti posljedicama političkih i vojnih odluka", rekao je Stéphane Dujarric. "Nijedan vojni cilj ne opravdava masovno uništavanje društvene infrastrukture ili namjerno nanošenje takve patnje civilnom stanovništvu", nastavio je.

Predsjednik Češke Petr Pavel izjavio je pak da je kritiziranje predsjednika SAD-a Donalda Trumpa "hod po tankom ledu", usporedivši situaciju s bajkom "Carevo novo ruho". "Reći bilo kakvu kritiku na račun Trumpa danas je kao hod po tankom ledu. Ponekad nerado kažemo caru da je gol", rekao je Pavel, referirajući se na poznatu bajku Hansa Christiana Andersena, prenose Češke Novine.