Beljak: Imam puno prijatelja Srba, rijetko tko od njih shvaća da rat u Hrvatskoj nije započeo Olujom

Predsjednik HSS-a Krešimir Beljak objavio je povodom 30. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja status na Facebooku u kojem se osvrnuo na percepciju rata kod dijela srpske zajednice, okolnosti koje su prethodile operaciji, kao i na posljedice koje je rat ostavio na obje strane. Beljak tvrdi da mnogi njegovi prijatelji srpske nacionalnosti ne razumiju kako rat u Hrvatskoj nije započeo Olujom, već događajima iz 1990., a cijelu objavu možete pročitati u nastavku.

"Imam puno prijatelja Srba, ali iako se radi uglavnom o kvalitetnim i poštenim ljudima, rijetko tko od njih shvaća da rat u Hrvatskoj nije započeo Olujom 95, nego balvanima u kolovozu 1990. Rijetko tko je od njih, zahvaljujući njihovoj propagandi koja traje više desetljeća, svjestan činjenice za tzv. Srpska krajina nije bila baš čisto srpska "zemlja" nego samo dio Hrvatske u kojoj su živjeli i Hrvati, te i neki drugi narodi. Iako je srpski narod te "krajine" poslije Oluje doživio tragediju, te je tada otišlo oko 200.000 Srba, zaboravljaju da su s tih okupiranih područja 1991. ti isti Srbi protjerali 106.000 Hrvata. I da je još više od pola milijuna Hrvata 4 godine živjelo na prvoj crti obrane te svakodnevno riskiralo živote u neprestanom strahu od granatiranja. Zaboravljaju da je Hrvatska bila 4 godine povezana pontonskim mostom kod Maslenice, da vlakovi od Zagreba prema Zadru, Šibeniku i Splitu nisu vozili te 4 godine i da u su Dalmaciji bile redovne resukcije (nestašice) struje. Da su nam hoteli bilo puni izbjeglica i prognanika, a ne turista" kazao je Beljak.

"U svakom ratu i poslije njega ima zločina, tako je to oduvijek, od prapovijesti. Bez namjere da umanjim bilo koji zločin, posebno ne s moje, hrvatske strane, puno veći zločin je onaj kojeg počini agresor. A to nije nikako bila Hrvatska. Nisam ustaša, ne slušam (prezirem) ratnoprofiterska zavijanja niti pjevače koji tuku milijune na kvazidomoljublju, crnim majcama (nema veze s ustašama hahaha) i huškanju protiv drugih naroda. Hrvat sam, volim svoje, ali zato nikoga ne mrzim. U pobjedi se ne treba uzvisiti, a u porazu ne poniziti. Zato ne treba ponižavati poražene i izbjegle Srbe, ma koliko nam zla neki njihovi sunarodnjaci napravili od 1990. do 1995. Treba slaviti pobjedu koja je cijeloj Hrvatskoj donijela dugo željeni mir. Treba slaviti 30. obljetnicu pobjedničke Oluje!" dodao je.

"I Srbija je treba slaviti, a ne prenemagati se, baš kao što danas Njemačka slavi pad nacizma i Hitlera. A ne tuguje nad milijunima protjeranih Nijemaca, jer znaju da ih je protjerao Hitler sa svojom politikom, a ne saveznici.Baš kao što hrvatske Srbe nije protjerala oslobodilačka Oluja, nego Milošević i njegov pokušaj stvaranja Velike Srbije na uštrb drugih naroda, na uštrb Hrvata. I zato slavimo Oluju s ponosom, a ne s mržnjom i prijezirom prema poraženima i onima koji su rat započeli. Njihovo izbjeglištvo i gubitak rodnih domova, te gubitak brojih privilegija koje su nekad imali, dovoljna im je pokora i kazna. Živjela slobodna i mirna Hrvatska!" zaključio je predsjenik HSS-a.