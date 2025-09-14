Beba preminula na putu prema bolnici u Mostaru, majka poručila liječnici: 'Tebi ne mogu ništa jer si kćer ministra, ali mene to ne zanima'

Građani Bosne i Hercegovine potreseni su tragičnom smrću jedanaestomjesečnog djeteta koje je preminulo prošle nedjelje dok je prevoženo prema Sveučilišnoj kliničkoj bolnici u Mostaru. Prema riječima roditelja, dječaka su morali sami prevesti automobilom jer im je u Općoj bolnici Konjic saopćeno da nema dostupnog sanitetskog vozila, piše Hercegovina.info.

Prema izvješću Hitne pomoći, dežurni tim krenuo je odmah po pozivu. U Sutini, oko 20:40, naišli su na policijsko vozilo koje je s rotacijama prevozilo bebu i roditelje prema Mostaru. Policija je obitelj ranije pokupila pored ceste.

Beba nije pokazivala znakove života, pa je započelo oživljavanje koje je nastavljeno tijekom prijevoza i u mostarskoj bolnici. "Unatoč brzoj reakciji i neprestanom trudu, beba nažalost nije oživjela i predana je liječnicima u SKB Mostar", stoji u priopćenju.

Prema portalu Hercegovina.info, dežurna liječnica tog dana bila je Lamija Velagić- kći Adnana Velagića, ministra obrazovanja Hercegovačko-neretvanske županije. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Sarajevu 2021. godine, a potom je godinu i sedam mjeseci radila u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Majka djeteta, Elma Duranović, javno je prozvala Velagić, tvrdeći da nije smjela dopustiti da se dijete prevozi privatnim vozilom u Mostar.

"Za mene ti nisi doktorica. Ja kao majka djeteta ti kažem da si ubila moje dijete i da mu nisi pružila pomoć, pokušat ćeš se obraniti, ali nećeš uspjeti. Tebi ne mogu ništa jer si kćer ministra, ali mene to ne zanima, Boga ima, vidi sve, ali ima i pravde, ako ima ljudstva u tom zakonu. Ako ste imali vozilo zašto nisi ušla u to vozilo s djetetom i išla za Mostar u bolnicu", rekla je Elma Duranović, prenosi Vrisak.info.

"Doktorica se nije usudila pomoći djetetu, nego je samo propisala čepić. Za što si služila tu večer u bolnici? Da sjediš i kucaš uputnicu samo, obrati se lično meni kao majci jer ja nisam ona majka koja će sjesti i povući se. Tebi ako ne uzmu diplomu koju si dobila putem oca onda kod nas zakona nema. Ja imam dokaze u rukama što si štampala i sve ostalo, tebi obrane nema", poručila je.

Javnosti se oglasila i dežurna liječnica Velagić, piše Vrisak. “Povodom nesretnog događaja koji se desio u našem gradu – a koji je rezultirao smrću malodobnog djeteta od 11,5 mjeseci – ali i zbog neargumentiranih napisa i komentara u javnosti, osjećam potrebu da se – kao dežurni doktor toga dana – oglasim i dam uvid u sliku stvarnih događanja", rekla je.

"Želim naglasiti da sam u daljnjem postupanju s pacijentom, a po protokolu, bila dužna slušati upute pripravnog nadležnog i meni nadređenog specijalista pedijatra. Pedijatar mi je tada rekao da ne može doći u bolnicu da pregleda dijete zbog bola u skočnom zglobu, te da mu pošaljem rendgensku sliku pluća i da ga nazovem kada budu gotovi svi nalazi.

Nakon 10 minuta ponovno sam kontaktirala pedijatra zbog pristiglih nalaza. Tada mi je on dao uputu da dijete pošaljem na Pedijatriju SKB Mostar. Ja sam mu rekla da ću pripremiti sve i poslati sanitet (naglašavam to sam uvijek i u ranijim slučajevima radila), na što sam dobila uputu od nadležnog pedijatra da se transport obavi privatnim vozilom.

Nakon završenog razgovora, medicinski tehničari mi saopćavaju da su oca i dijete premjestili u zasebnu sobu radi nemilih prizora, budući da je u tom trenutku u prijemni dio UC stiglo vozilo HMP-a s ozlijeđenim motoristom. Odmah sam otišla do oca i saopćila mu stav pedijatra, da nalazi nisu najbolji, te da naši kapaciteti nisu u mogućnosti ispitati točan uzrok stanja djeteta.

Naglašavam, niti u jednom trenutku ocu nisam rekla da nemamo sanitetsko vozilo, nego naprotiv, ja sam usprkos uputi nadređenog liječnika specijalista, upitala oca: ‘Imate li prijevoz, da vam ipak osiguramo sanitet?’’. Otac je rekao: ‘Odvest ću ga sam.’ Na moje pitanje ima li nekoga da ide s njim do Mostara, da bude uz dijete, odgovorio mi je: ‘Pokupit ću mu majku’ i otišao je. Oko 18:30 otac, dijete i nena napustili su UC.

Sve gore navedeno sam još ranije dostavila nadležnim zdravstvenim ustanovama. U daljnjem postupanju po ovom slučaju spremna sam na suradnju sa svim nadležnim institucijama.” – stoji u priopćenju dr. Lamije Velagić koje prenosi Vrisak.info.