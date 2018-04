Bauk i Maras predstavili SDP-ove mjere za spas blokiranih

Nakon što je SDP prije dva dana predstavio svoje mjere za pomoć blokiranima, danas su SDP-ovi saborski zastupnici Arsen Bauk i Gordan Maras na konferenciji za novinare u Saboru ponovili kojih pet mjera oni nude kako bi olakšali život blokiranima. Neke su već u proceduri, a neke bi se trebale poslati u proceduru prije ljetne stanke u srpnju.

U setu od pet mjera, Maras je objasnio, nalazi se i prijedlog da se briše dug onima koji su blokirani za iznos do maksimalno 10 tisuća kuna do godina dana, što bi direktno pomoglo oko 115 tisuća takvih građana. Maras nastavlja kako jedina nekretnina ne smije biti ovršena za mali dug, pa predlažu da se postojeća granica s 20 tisuća kuna digne na 50 tisuća kuna. Plan SDP-a je "ne nabijanje" troškova, tako da predlažu da FINA provodi sve ovrhe za dugove do 5000 kuna, i to bez dodatnih troškova.

Izmjene Zakona o stečaju potrošača kojim iznos dodatnih troškova ne bi bio višestruko veći od glavnice duga, odnosno, propisali bi da se glavnica i troškovi usporedno otplaćuju, već duže vrijeme na dnevnom redu, a kako bi se što prije raspravio, početkom svibnja planiraju iskoristiti poslovničku mogućnost da s 30 zastupničkih potpisa. Posljednji prijedlog SDP-a ide ka zaustavljanju trgovanja dugovima tako da vjerovnik prvo mora dužniku ponuditi da otkupi dug po iznosu koji bi bio ponuđen agenciji za otkup dugova, pa bi u slučaju da pristane na to dužnik imao pravo prvokupa duge umjesto agencije koja bi bio prodan.

- Tržište takvih agencija treba strukturno regulirati uz nadzor HANFA-e jer se građane ne smije još i tako izlagati pritisku i stresu. HDZ-ova briga za blokirane završila je time što je predsjednicu udruge Blokirane uvrstio na svoju izbornu listu – kazao je Gordan Maras.

Njegov stranački kolega Arsen Bauk je pak prigodu iskoristio kako bi pozvao HDZ-ovce da, kao i s Istanbulskom konvencijom, i o SDP-ovim izmjenama Ovršnog zakona u petak glasuju po savjesti, te tako dokažu svoju brigu za blokirane građane.

- Nadam se da o blokiranima neće glasati kao 'blokete' – komentirao je Bauk.

Upitani podržavaju li smanjenje opće stope PDV-a, Maras je odgovorio kako vjeruje da je to sad moguće.

- To je jedno od mnogih neispunjenih obećanja aktualne Vlade. Plenković je u predizbornoj kampanji najavio da će PDV već u prvoj godini mandata smanjiti za jedan posto, a do kraja mandata još jedan posto. U ovom trenutku, s obzirom na gospodarski rast postoji mogućnost smanjenja PDV-a i smanjenja državnog deficita. U ovom trenutku trebamo investirati u potrošnju, građane i konkurentnije gospodarstvo, ali postavlja se pitanje zašto gospoda Plenković i Marić ne ispunjavaju obećanja dana prije dvije godine - zanima Marasa.

Arsen Bauk komentirao je rezultate istraživanja Crobarometar prema kojem popularnost SDP-a pada na 18 posto dok Živi zid za njima zaostaje tek četiri posto. Bauk tvrdi kako taj pad ne pali nikakav alarm u SDP-u.

- To nije alarm, ali nekakvo svijetlo koje treperi i upućuje na oprez je uvijek prisutno, i kada rastete i kada padate, dakle, što se toga tiče, stanje je redovno – zaključuje Bauk.