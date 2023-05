Banožić potvrdio: DORH istražuje posao izgradnje brodova u Brodosplitu, Debeljak iznosi laži

Ministar obrane Mario Banožić u ponedjeljak je potvrdio da DORH istražuje posao izgradnje obalno-ophodnih brodova (OOB) za potrebe Hrvatske ratne mornarice (HRM), prozvavši vlasnika Brodosplita Tomislava Debeljaka da u javnosti iznosi neistine. Ti se brodovi grade u Brodosplitu devet godina i do sada je izgrađen samo jedan od planiranih pet, pri čemu su četiri trebala biti dovršena do ove godine.

Ministar je u izjavi novinarima u Petrinji naglasio da je MORH ispunio sve svoje obveze temeljem ugovora potpisanog 2104.. "Brodovi su trebali biti gotovi 2018. godine. Međutim, nisu. Potpisani su aneksi ugovora, zadnji za vrijeme mojeg mandata, za povećanje cijene od 10 posto, koliko je bilo zakonski moguće, i tada smo imali obećanje Debeljaka da će brodove završiti. Međutim, nisu završeni", iznio je kronologiju ministar Banožić, koji je u Petrinji bio na svečanom obilježavanju 32. godišnjica ustrojavanja 2. gardijske brigade Gromovi i 2. mehanizirane bojne Gromovi.

Naglasio je da Ministarstvo i nakon nekoliko upita i dalje čeka pisano izjašnjavanje Debeljaka "je li u mogućnosti završiti brodove temeljem ugovora koji je na snazi, odnosno u okviru roka". "Međutim, mi ne dobivamo jasan odgovor, nego neistine koje se plasiraju u javnost", rekao je Banožić, referirajući se na spominjanje prodaje brodova strancima te Debeljakovo prozivanje da podriva nacionalnu sigurnost.

U slučaj uključen i DORH

Još jednom, naglasio je Banožić, pozivam Debeljaka da odgovori na pitanje je li u mogućnosti završiti posao na brodovima, temeljem ugovora koji je na snazi, a ne da ucjenjuje ministra obrane "nekakvim člancima, ili što je već puštao u ovih nekoliko dana u javnost, a pritom je upravo on taj koji ugrožava planove razvoja HRM-a". Potvrdio je da je u cijeli slučaj uključen i DORH te naglasio da su brodovi vlasništvo RH, kao i da država nema nikakvo dugovanje prema Debeljaku.

"Brodovi su, temeljem Pomorskog zakonika, vlasništvo RH, odnosno nikad se Brodosplit odnosno tvrtka BSO (Brodogradilište specijalnih objekata) nije niti mogao upisati u vlasništvo. Unatoč tome, on (Debeljak) je to nekakvom svojom procedurom uspio postići. To, je također jedna od tema kojom se bavi DORH", rekao je Banožić. To što se upisao kao vlasnik, a što je nemoguće, dodao je, Debeljak će morati pojasniti kako je napravio.

"Ne samo meni, nego i DORH-u", ponovio je ministar obrane. Pojasnio je kako se Debljak upisao kao vlasnik, ali ne može raspolagati brodovima jer nad njima "postoji teret", budući da je RH platila svoje obveze za njihovu izgradnju i nema nikakvih dugovanja prema Debeljaku. Upitan kako će se sve razriješiti, ministar je ponovio da čekaju odgovor Debeljaka na pitanje može li ih završiti, nakon čega će se vidjeti "koji je točan put". "Temeljem projektne dokumentacije mora se utvrditi što se točno mora napraviti na kojem brodu i temeljem toga provesti daljnju proceduru", rekao je.

O imenovanju novog čelnika VSOA-e

Novinari su ga pitali i u kojoj je fazi imenovanje novog čelnika VSOA-e, budući da Ured predsjednika RH nije prihvatio kandidata kojeg mu je predložilo, a Banožić je rekao kako i dalje stoji kod tog kandidata, ne spominjući njegovo ime, a riječ je o brigadnom generalu Miji Validžiću. "Mislim da se cijeli sustav HV-a slaže da je predloženi general uistinu stručna osoba koja može odgovoriti izazovima. Siguran sam da će i Ured predsjednika prihvatiti, i na taj način pozitivno završiti ovu priču. Što se mene tiče, ona nikada nije trebala završiti u javnosti. Riječ je o sustavu koji ozbiljno doprinosi sigurnosti i razvoju HV-a i prema njemu se trebamo ponašat odgovorno", rekao je.

Premijer Andrej Plenković složio se s Banožićevim prijedlogom, no ne i predsjednik Zoran Milanović. "Ministar obrane predlaže, a premijer i predsjednik potvrđuju kandidata. Ja sam prijedlog dao, premijer se složio, a za ovaj drugi dio, odnosno odluke predsjednika Republike - morat ćete njega pitati", rekao je Banožić.

