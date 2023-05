Novi problemi u Hrvatskoj vojsci? Istražuje se lažiranje testova stranog jezika

Ponovno problemi u Hrvatskoj vojsci. Naime, netko očito nije dobro naučio engleski, a riječ je ni manje ni više nego o visokom časniku u Zapovjedništvu hrvatske kopnene vojske. Njegov slučaj je prijavljen Vojnoj policiji.

Oni provode istragu u slučaju provjere znanja stranog jezika među djelatnim vojnim osobama, potvrđeno je Dnevniku Nove TV . U prijavi se problematizira njegov uzastopno loš rezultat na testiranju iz znanja engleskog jezika što se naknadno promijenilo pa je na jednoj od posljednjih provjera briljirao.

Sada se želi utvrditi je li za ispit naučio i bio na nekoj brzoj poduci ili je na ispitu varao odnosno imao i malu pomoć iznutra u Središtu za strane jezike ''Katarina Zrinska'' na Hrvatskom vojnom učilištu kojem pripadnici Oružanih snaga uče i testiraju znanje stranih jezika.

Testiranja se provode jednom tjedno u Zagrebu, Splitu i Osijeku. Iz vojnoga vrha se nije očitovao nitko, a komentar nema ni Predsjednik RH i vrhovni zapovjednik.

Podsjetimo, hrvatska vojska, odnosno ministarstvo obrane i engleski jezik i prije nekoliko tjedana su bili u fokusu javnosti kada je ministar Mario Banožić govorio na engleskom u Ukrajini.

>> VIDEO: Poslušajte Banožićev govor na engleskom: 'I am konfizanc you will be victorious'