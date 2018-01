Bandić: Ne znam zakaj se Divjak upikala, mi smo za vjeronauk i informatiku

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić odgovorio je ministrici Blaženki Divjak koja je nedavno poručila kako o reformi ne želi polemizirati s nekim tko ne vlada osnovnim pojmovima.

- Ne znam zakaj se ona upikala, mi smo u stranci i ja osobno i za vjeronauk i za informatiku. Ali ne za informatiku kakvu zagovara ministrica Divjak - radeći od kurikularne reforme revolucionarnu parolu, mimo zakona - kazao je Bandić za HRT.

Upitao je kako ministrica može na Povjerenstvu na pitanje 'Po kojem se zakonu u škole uvodi informatika?' odgovoriti: "Jer sam ja tako odlučila". Dodao je kako koalicija s vladajućima zbog ovog slučaja nije dovedena u pitanje.

Bandić je u četvrtak održao konferenciju na medije gdje je govorio o kurikularnoj reformi i informatici.

- Od jedne potrebne kurikularne reforme uspjela se napraviti revolucionarna parola bez cilja i sadržaja, a to je opasnost za ovu zemlju. Iza te parole kriju se partikularni interesi pojedinaca. Htio bih znati koliko će to koštati, tko će to platiti i hoće li biti u funkciji. Po kojem je zakonu uvedena informatika? Nema uporišta u zakonu. Osim ako nam je namjera da istjeramo vjeronauk, a uvedemo informatiku. Ali ima mjesta za vjeronauk kao izborni predmet – rekao je Bandić nedavno na konferenciji za novinare.