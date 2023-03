Bakica (70) hranila mačke u svojoj ulici: Dobila je novčanu kaznu od 132 eura

Nevenka Ristović (70) dobila je kaznu od komunalnih redara Grada Pule jer je, kako se navodi "okrivljenica hranila životinje bacanjem hrane na javnu površinu". Ristović je kažnjena s 132 eura zbog brige o mačkama. - Nije istina to što su napisali, da bacam hranu. Pojavili su se ovdje jedno jutro u 9 sati u siječnju, zaskočili me i slikali mobitelom i onda sam za dva mjeseca dobila kaznu, točno na 8. mart. Piše na njoj da sam okrivljenica, kao neki zločinac. Nisu me htjeli poslušati da macama hranu dajem uredno; stavim zdjelice, napunim, pričekam da pojedu i onda sve odnesem kući i tako dva puta dnevno, ispričala je Nevenka.

- Žalila sam se, zamolila da mi ne kažnjavaju jer jednostavno nemam kako platiti kaznu. Primam socijalnu pomoć od 172 eura mjesečno, kako da preživim sa 40 eura koji mi ostanu, rekla je za portal Istra24.

VIDEO Inervencija spašavanja mačke