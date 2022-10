Baka (83) vikala na sina i snahu da joj 'hoće uzeti hižu'. Osuđena je zbog obiteljskog nasilja

Baka Danka (83) proglašena je krivom i osuđena jer je na dvorištu vikala na sina, snahu i unuka. Do incidenta je došlo u svibnju na području Svetog Križa Začretja.

U presudi stoji da je Danka je na dvorištu pred kućom vikala "Ubojice, Hočeju mi zeti hižu! Tu sam ja gazda, to je moje, ja sam to napravila s mužem pred 60 godina!" Opisanim ponašanjem kod članova obitelji je izvala osjećaj uznemirenosti, to jest počinila je psihičko nasilje nad žrtvama, piše Danica.

Baka Danka na suđenju je izjavila da se ne smatra krivom, ali i da se ne sjeća što se točno dogodilo tog dana. "Nisam psovala niti vikala, nemam kaj drugo za reći" rekla je, dodajući kako sin i snaha već 30 godina "napadaju" nju i supruga, koji je u međuvremenu preminuo, jer žele uzeti njihovu kuću.

Danka je suvlasnica kuće u kojoj živi, a 'kap koja je prelila čašu' bio je sudski vještak geodet koji je došao mjeriti nekretninu. Njemu je rekla da "nema kaj tu delati" te ga potjerala iz dvorišta. Do sada nije bila osuđivana niti se protiv nje vode drugi postupci, no sutkinja ju je na temelju iskaza snahe i unuka proglasila krivom i osudila za obiteljsko nasilje. Mora platiti kaznu od 2000 kuna, što je otprilike iznos njene mjesečne mirovine.

