Na suđenju puštena snimka ubojstva, ubojica plakao: 'Nisam to planirao'

Slučaj stravičnog ubojstva žene koji je prošle godine potresao Hrvatsku približava se kraju. Završeno je suđenje Željku Đekiću zvanom Lika za teško ubojstvo bivše partnerice Vesne P. prošle godine u jednoj splitskoj trgovini.

Đekić se na ročištu u utorak rasplakao u sudnici te nije želio vidjeti snimku ubojstva. Vještak sudske medicine dr. Antonio Alujević potvrdio je da je žrtva zadobila 20 ubodnih rana u svjesnom stanju. Psihijatar Željko Ključević smatra potrebnim da Đekić nastavi sa psihijatrijskim liječenjem, jer u suprotnom postoji opasnost da počini novo kazneno djelo, prenosi Dalmatinski portal.

Ključević je kod Đekića utvrdio trajne promjene ličnosti te je u obzir uzeo okolnosti od njegova djetinjstva, među kojima i traumatsko iskustvo nakon ubojstva brata. te dvije prometne nesreće. Pošto Đekić tvrdi da se ne sjeća ubojstva, psihijatar smatra da se radi o disocijativnoj amneziji koja je posljedica događaja te nema veze s njegovom ubrojivošću prije nego je počinio ubojstvo.

Branitelj Jakša Cvitković predložio je novo psihijatrijsko i sudsko-medicinsko vještačenje jer je, prema njemu, ostalo neriješeno stanje u kojem je Đekić bio za vrijeme počinjenja kaznenog djela. Predsjednik vijeća sudac Dinko Mešin to je odbio.

Đekić je u obrani poručio da je odnos njega i partnerice bio normalan, no da je njena obitelj vršila pritisak na nju zbog njihove veze. Također je objasnio kako nož nosi radi zaštite, nakon što je u rujnu 2021. pretučen. Kaže da su ga napale osobe koje rade u policiji, a slučaj nikada nije istražen iako ga je prijavio.

Kaže da je partnericu volio, ali navodi više situacija u kojima je dolazilo do nesuglasica, a većinom su se ticale njene obitelji i nepovoljne financijske situacije para. "Kazala je da će zbog mene ostaviti obitelj i doći živjeti sa mnom. Čak je htjela promijeniti vjeru zbog mene, ali joj to nisam dopustio" izjavio je Đekić.

Jedan od problema u njihovoj vezi, kaže, bilo je neriješeno stambeno pitanje. "Prigovarala mi je kako to nisam u stanju riješiti. Rekla mi je i da bi to riješio da sam dobar s njezinom obitelji" naveo je, dodajući kako su zbog svađa jednom i prekinuli, no naknadno su se pomirili.

Priznao je da kocka, no tvrdi da nije pio alkohol od bratove smrti pred 23 godine, a nakon toga je rekao da mu je žao i jako se kaje, te se rasplakao. Kada ga je tužiteljica pitala zašto, rekao je da je emotivan. "Ja se događaja zaista ne sjećam. Nisam planirao nikoga ubiti. Da sam nekoga htio ubiti, onda bih ubio ubojicu svog brata, a ne ženu koju sam volio" kazao je Đekić.

Sutra su na redu završni govori nakon čega će biti poznato i kada će biti objavljena presuda.

