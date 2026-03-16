Bad Homburg i Dubrovnik dodijelili Stipi Puđi i Danielu Guischardu nagradu 'Olga Stoss'

U programu jubilarnog 20. Izbora najpopularnijih Hrvata izvan domovini, u subotu je u Bad Homburgu po prvi put dodijeljena Nagrada “Olga Stoss”. Riječ je o jedinstvenoj nagradi koja je dodijeljena u povodu velikog jubileja – 20 godina Domovnice, a prvi nosioci su Stipe Puđa, idejni začetnik Večernjakove domovnice i dugogodišnji urednik inozemnog izdanja Večernjeg lista u Frankfurtu te Daniel Guischard, zapovjednik vatrogasaca Bad Homburga. U obrazloženju nagrade je naglašeno kako se ona dodjeljuje dobitnicima “za njihov nemjerljiv doprinos u povezivanju gradova prijatelja Dubrovnika i Bad Homburga”.

Impresivna skulptura, koju je izradio poznati njemački umjetnik Hendrik Docken "Hendoc“ iz Oberursela, sastoji se od dva dijela luka mosta koja spajanjem čine simbolički “zlatni most” povezanosti između gradova Dubrovnika i Bad Homburga. Dodjeljujući prvi dio skulpture mosta Stipi Puđi, gradonačelnik Bad Homburga Alexander Hetjes je u svom govoru istaknuo kako je “ponosan što Bad Homburg ovom nagradom odaje počast Stipi Puđi, inicijatoru Večernjakove domovnice koja se održava već dva desetljeća” te da je “20. obljetnica pravi trenutak da gospodinu Puđi kažemo hvala”!

- Stipe Puđa je svojom idejom stvorio tradiciju koja je kroz mnoge godine okupljala ljude i uvijek iznova oživljavala vezu između naših gradova. Njegov angažman dao je našem partnerstvu lice i glas. Hrvatska Domovnica, koju je on pokrenuo za Hrvate u iseljeništvu gradi mostove između njihove domovine Hrvatske i njihova novog doma iseljeništvu. Hvala mu za sve dobro što je učinio za prijateljstvo naših gradova i za prijateljstvo između Hrvata i Nijemaca, kazao je Hetjes.

S druge strane, zamjenik gradonačelnika Dubrovnika dr. Velibor Puzović predao je drugi dio skulpture mosta Daielu Guischardu.

- Dubrovnik s ponosom predaje nagradu gospodinu Guischardu, zapovjedniku vatrogasne službe Bad Homburga za njegova stručnost, donacije i suradnju s dubrovačkim vatrogascima” kazao je dr. Puzović. Pritom je posebice iskazao zahvalnost Guischardu za opremanje Vatrogasnog doma na Osojniku te za darovani vatrogasni brod „Orlando“. - Te i druge geste gospodina Guischarda pokazuju da pravo prijateljstvo znači biti tu jedni za druge u svakom trenutku, kazao je zamjenik gradonačelnika Dubrovnika.

U ime Grada Dubrovnika i gradonačelnika Mata Frankovića, dr. Puzović je također zahvalio Stipi Puđi kazavši: - Kroz dva desetljeća ova je manifestacija postala najčvršći most između Dubrovnika i Bad Homburga te domovinske i iseljene Hrvatske. Zahvaljujem Večernjem listu i Stipi Puđi što su tijekom ovih 20 godina neumorno gradili platformu na kojoj slavimo hrvatski uspjeh, zajedništvo i ponos, kazao je Puzović.

Nagrada “Olga Stoss” nosi ime po Olgi Stoss, hrvatskoj humanitarki i počasnoj građanki Bad Homburga, poznatoj kao majka prijateljstva između Bad Homburga i Dubrovnika. Nositeljica je brojnih njemačkih i hrvatskih priznanja i odličja – bila je prva Hrvatica odlikovana njemačkim Križem za zasluge te prva žena dobitnica najvišeg priznanja German Fire Brigade Association. Imala je i ključnu ulogu u preseljenju manifestacije Večernjakova domovnica iz Frankfurta u Bad Homburg, gdje je, zahvaljujući njezinu posredovanju i ugledu, događaj postao trajna kulturna manifestacija u službenom programu grada.

- Dodjelom Nagrade “Olga Stoss”, odajemo počast Stipi Puđi i Danielu Guischardu, ali se ujedno prisjećamo i nasljeđa žene koja je vjerovala da je prijateljstvo među našim gradovima moguće – i da ono može učiniti svijet barem malo boljim. Neka nas ova nagrada podsjeti da nastavimo tim putem: s otvorenošću, predanošću i čvrstom voljom da prijateljstvo između Bad Homburga i Dubrovnika i u budućnosti ostane živo, poručio je gradonačelnik Bad Homburga Alexander Hetjes.

Valja istaknuti kako je dodjela Nagrade “Olga Stoss” prvim dobitnicima bilo pravo iznenađenje jer ni jedan ni drugi nisu znali kome će gradovi Bad Homburg i Dubrovnik dodijeliti nagradu i što će u svojim govorima kazati gradonačelnik Hetjes i zamjenik gradonačelnika dr. Puzović. Obojica dobitnika kazali su kako su ugodno iznenađeni, ali i presretni zbog dobivanja nagrade koja čuva sjećanje i uspomenu na “ženu niskog rasta ali velikog srca za Bad Homburg i Dubrovnik te Njemačku i Hrvatsku”.