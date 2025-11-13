Naši Portali
VLADA ODOBRILA NOVI PROGRAMA

Mladi napokon do priuštivog najma, država aktivira tisuće praznih stanova

Novim porezom na nekretnine bit će obuhvaćene kuće i stanovi za iznajmljivanje
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Nikol Zagorac;Robert Koren/Hina
13.11.2025.
u 14:29

Jedna od ključnih politika Vlade jest adresirati problem stambene politike na dugoročan i stabilan način, naglasio je premijer Andrej Plenković u uvodu sjednice te podsjetio da je Vlada donijela Nacionalni plan stambene politike

 Aktiviranje i lakše stavljanje u funkciju postojećih praznih stambenih jedinica cilj je Programa priuštivog najma, koji je Vlada usvojila na sjednici u četvrtak. Jedna od ključnih politika Vlade jest adresirati problem stambene politike na dugoročan i stabilan način, naglasio je premijer Andrej Plenković u uvodu sjednice te podsjetio da je Vlada donijela Nacionalni plan stambene politike do 2030. godine kojim su postavljena tri temeljna cilja – priuštivo te održivo stanovanje, kao i prostor u funkciji stanovanja.

Programom priuštivog stanovanja, istaknuo je, brojne prazne nekretnine lakše će se staviti u funkciju. "Najmodavci će primati odgovarajuću najamninu, i to brže i s manje angažmana oko svoje nekretnine, a mladi će moći ući najam na priuštiv način s obzirom na njihova primanja", poručio je. Program je na sjednici predstavljen i kratkim promotivnim filmom, a potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić naveo je da je u Hrvatskoj oko 600.000 praznih stambenih jedinica, dok istodobno nedostaje njih 236.000.

Programom planiramo aktivaciju praznih i neuređenih stambenih jedinica u vlasništvu države, njih oko 1000, istaknuo je Bačić, a u ovom je trenutku u pripremi aktivacija 300-tinjak takvih stanova. Također, planira se i aktivacija stanova u vlasništvu fizičkih osoba. Programom se razrađuje postupak provedbe javnih poziva za vlasnike i za najmoprimce, sustav bodovanja za uključivanje u Program, popis isprava koje zainteresirane osobe trebaju dostaviti javnopravnom tijelu, način utvrđivanja i provedbe lista reda prvenstva, način izračuna lokalno priuštive najamnine i dr. Program će provoditi Agencija za pravni pomet i posredovanje nekretninama (APN).

Agencija će, istaknuo je Bačić, u ime i za račun vlasnika stana brinuti o stanu cijelo vrijeme iznajmljivanja, vlasniku stana odmah će biti isplaćeno 60 posto ukupne najamnine za razdoblje najma, a nakon proteka polovice toga razdoblja preostalih 40 posto. Najmoprimci će, pak, plaćati priuštivu najamninu, a razliku između iznosa priuštive i medijalne najamnine za neku jedinicu lokalne samouprave osigurat će se iz državnog proračuna.

U saborsku proceduru Vlada je uputila konačni prijedlog izmjena i dopuna Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima kojima se pojednostavljuje cijeli proces, a uvodi se i novi model stambenog zbrinjavanja otkupom neuseljivog stana u državnom vlasništvu i darovanjem građevnog materijala za popravak stana u zadnjoj etaži ili potkrovlju etažirane obiteljske kuće. Ministar Bačić posebno je istaknuo da će na cijelom potpomognutom području najamnina u državni stanovima i državnim kućama iznositi 36 centi po četvornome metru „što je otprilike 15 do 20 puta jeftinije od medijalne cijene u toj jedinici lokalne samouprave”.

FOTO Ovo je pravi luksuz: Dvije kamene vile u Istri s bazenom i dvorištem kao iz bajke, a tek kako izgleda unutrašnjost...
Novim porezom na nekretnine bit će obuhvaćene kuće i stanovi za iznajmljivanje
1/16
Ključne riječi
Vlada RH priuštivo stanovanje stan cijena nekretnine

Komentara 11

Pogledaj Sve
ZE
Zemunac9
14:49 13.11.2025.

Svi koji su kupili stanove 2023,2024,2025...su pretplatili svoje stanove za trećinu.2027godine dolazi i 2008godina će biti kamilica.Imamo i apsurd o 600 tisuća praznih nekretnina,a "fali " iih još 200tisuća što nije istina.Fali nešto ispod 80tisuća manjih stanova.Što govori i to da je 7puta više stanova od potražnje.Samo ta situacija pokazuje na balon,o krizi 2027godine neću ni pričati.

GL
globalsolutions
14:41 13.11.2025.

Cijene bi pale kada bi porez na nekretnine išao onima koji ih grade i drže praznima uz pumpanje cijena.

IC
ichbinschweizer80
15:03 13.11.2025.

pitanje: kolika je pocetna placa u Hrvatskoj za mlade sa faksom npr u Deloitte, PwC, EY ili KMPG (takozvani BIG 4)? ja kad sam poceo raditi u PwC u Londonu u dalekoj 2006, pocetna placa mi je bila mizernih 26 tisuca funti brutto sto je na ruku mjesecno bilo 1.500 mjesecno.. soba (da soba) TADA mi je bila 650 funti, Council Tax 100, jos 100 troskovi tako da mi bi ostalo nekih 500 funti za sve ostalo. Da mi tata nije slao €1.000 mjesecno ne bi bilo teoretske sanse da prezivim. sad se je mozda pocetna popela na 30k funti - al su troskovi se poduplali, pogotovo stanarina.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

